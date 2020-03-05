Мы сейчас подготовили брендбук, уже в регионы сейчас отправляем. Мы буквально на днях подпишем контракты с теми, кто нам их разрабатывал. И, наверное, 11 марта на очередном заседании ЦИК мы представим и логотип, и слоган этой кампании.

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что комиссия на получала никаких установок от властей по явке на общероссийском голосовании по законопроекту о поправке к Конституции.

ЦИК не получал установок по явке на голосовании по Конституции

Общество Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии Как пишет сайт Госдумы, поправки, дающие право на получение такой пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно, предлагается внести в закон «О негосударственных пенсионных фондах».

Общество Абрамович, Абызов и Гуцериев оказались инвесторами проекта Дурова Бывший министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов инвестировал в блокчейн-платформу Павла Дурова Telegram Open Network (TON), следует из материалов американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Политика Элизабет Уоррен собирается выйти из президентской гонки в США Сенатор штата Массачусетс Элизабет Уоррен планирует снять свою кандидатуру на участие в президентских США от демократической партии и объявит об этом свою штабу в четверг, 5 марта.

Армия и оружие Военный эксперт назвал главную проблему переговоров Путина и Эрдогана Признание существующих реалий президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом является залогом урегулирования ситуации в Идлибе на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Общество Силуанов назвал отмирающие профессии в России Говоря про охранников, Силуанов отметил, что для обеспечения безопасности в России повсюду работают охранные агентства, но благодаря системам мониторинга, камерам необходимость в таком количестве охранников теряется.

Армия и оружие МО РФ обвинило Турцию в содействии террористам — эксперт «Министерство обороны Российской Федерации фактически обвинило Турцию в содействии террористической деятельности», — так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал официальное заявление российского военного ведомства от 4 марта по ситуации в сирийском Идлибе.

Космос NASA опубликовало фото загадочного провала на поверхности Марса Фото опубликовано на сайте национального космического ведомства США .Изображение было получено с аппарата Mars Reconnaissance Orbiter в 2011 году.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева ушла с «Муз-ТВ» Телеведущая Лера Кудрявцева покинула канал "Муз-ТВ" после того, как глава телеканала Арман Давлетяров пригласил вести ежегодную премию "Муз-ТВ" Ольгу Бузову.

Авто Российские автомобили оснастят системами оповещения о нарушении ПДД Предлагается использование умных систем, которые будут распознавать дорожные знаки, сигналы светофоров, а также разметку, и в случае нарушения правил водителем, систему начнут сообщать ему об этом.