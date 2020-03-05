Политика
ТАССЦИК не получал установок по явке на голосовании по Конституции
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что комиссия на получала никаких установок от властей по явке на общероссийском голосовании по законопроекту о поправке к Конституции.
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Мы сейчас подготовили брендбук, уже в регионы сейчас отправляем. Мы буквально на днях подпишем контракты с теми, кто нам их разрабатывал. И, наверное, 11 марта на очередном заседании ЦИК мы представим и логотип, и слоган этой кампании.
— Элла Памфилова, политикТАСС 03:00
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