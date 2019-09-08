В ЦИК не поступало жалоб о серьезных нарушениях в день тишины перед выборами в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Центризбиркома Николая Булаева. Как рассказал Булаев, день тишины прошел в полном спокойствии.

ЦИК не выявил серьезных нарушений в день тишины перед выборами

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