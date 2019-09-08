Политика
Телеканал Санкт-ПетербургЦИК не выявил серьезных нарушений в день тишины перед выборами
В ЦИК не поступало жалоб о серьезных нарушениях в день тишины перед выборами в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Центризбиркома Николая Булаева. Как рассказал Булаев, день тишины прошел в полном спокойствии.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 04:26, Вашингтон
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Политика
Более 460 тыс. граждан стали «мобильными избирателями»
Более 460 тысяч человек воспользовались системой "мобильный избиратель", чтобы проголосовать на выборах в единый день голосования, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
Новые Известия 03:29
Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной
Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты 06 сентября в 16:18
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском 02:26
Единоборства
Нурмагомедов победил Пуарье и защитил титул чемпиона UFC
Боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов уверенно победил американца Дастина Пуарье и защитил пояс чемпиона UFC в легком весе.
РИА Новости вчера в 19:04
Армия и оружие
Шойгу оценил вклад бронетанковых войск в обороноспособность РФ
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и работников оборонных предприятий с Днем танкиста.
ФАН вчера в 19:13
Экономика
Минфин рассказал о новой пенсионной системе
Как отметили в Минфине, в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
Газета.Ru вчера в 01:59
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили воинскими званиями
Украинские моряки, освобожденные в рамках обмена с Россией, были награждены орденами и новыми воинскими званиями, сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины в своем Facebook.
Rambler News Service вчера в 14:43
Футбол
Гол Роналду помог Португалии обыграть Сербию в отборе Евро-2020
Сборная Сербии потерпела домашнее поражение от команды Португалии (2:4) в матче 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе В. Счет в матче на 42-й минуте открыли португальцы — отличился Вилльям Карвалью.
LiveSport.ru вчера в 16:58
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском вчера в 10:38
Политика
Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму
Lenta.ru 03:29
Теннис
Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
По итогам турнира Бьянка получила 2000 рейтинговых очков и три миллиона 850 тысяч долларов в качестве призовых.
Вести.Ru вчера в 18:30
Политика
Украина отказалась передавать России Руслана Гаджиева
Украинский адвокат Валентин Рыбин написал на своей странице в facebook, что из списка на обмен заключенными между Украиной и Россией был исключен Руслан Гаджиев.
Московский Комсомолец 06 сентября в 12:13
Общество
Более 300 тысяч канадцев остались без света из-за урагана «Дориан»
На юге-востоке Канады отключили электричество сразу 300 тыс. жителям из-за урагана "Дориан", сообщает Global News.
Газета.Ru вчера в 21:53
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе российского лидера.
РИА Новости вчера в 16:02
Происшествия
На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru вчера в 15:58
Гаджеты
Realme разрабатывает первый доступный смартфон с 90-герцовым экраном
Как было сообщено ранее, OnePlus 7T получит дисплей с кадровой частотой, а ещё, вероятно, таким же будут оснащены Google Pixel 4 и Pixel 4 XL.
UfaTime.ru вчера в 15:07
Авто
Alpina тестирует собственную BMW B3 Touring 2020 перед дебютом
На базе «заряженного» универсала будет построена роскошная модель Alpina B3 Touring 2020 модельного года.
CarsWeek.ru вчера в 08:52
Происшествия
«День тишины» в Москве прошел без серьезных нарушений
В Мосгоризбиркоме рассказали, что день перед выборами в Мосгордуму прошел спокойно и без серьезных нарушений.
Российская газета 04:11
Политика
Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК вчера в 14:18
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
Российская газета вчера в 01:17
Политика
Москалькова предложила новый механизм обмена пленными между Россией и Украиной
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение между Москвой и Киевом, позволяющее на паритетных началах прекращать уголовное преследование в отношении граждан обеих стран.
Lenta.ru 02:32
Армия и оружие
Один человек погиб при перемещении военной техники на Украине
На Украине при перемещении военной техники погиб военнослужащий.
Газета.Ru 01:20
Единоборства
Бой Бейдера и Конго на турнире Bellator 226 признан несостоявшимся
Титульный бой за звание чемпиона промоушна Bellator между американским бойцом смешанного стиля (ММА) Райаном Бейдером и французом Чейком Конго на турнире Bellator 226, проходившем в Сан-Хосе, признан несостоявшимся.
REGNUM 03:22
Происшествия
Полиция начала проверку нападения на автобус с наблюдателями в Туве
Полиция начала провекру из-за нападения на автобус, перевозивший журналистов и наблюдателей на границе Тувы и Красноярского края, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:45
Общество
Первый снег выпал в районе Сочи
Стоит, правда, сказать, что снег выпал не у берега моря, а на высоте немногим более двух тысяч метров — в популярном курорте Красная Поляна.
Big-Rostov.ru вчера в 15:23
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать Цемаха
Нидерланды потребовали от России выдать им свидетеля по делу о крушении Боинга MH17 Владимира Цемаха.
ИА Новороссия вчера в 15:46