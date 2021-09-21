Захарова: РФ не оставит без внимания заявление Турции о непризнании выборов в ГД в Крыму

"Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания", - подчеркнула Захарова.