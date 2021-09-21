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«Единая Россия» побеждает на выборах в Госдуму по партийным спискам с 49,82% голосов

Партия "Единая Россия" по результатам обработки 100% итоговых протоколов набрала 49,82% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК РФ.
ТАСС
По предварительным расчетам, единороссы получают примерно 112 депутатских мандатов по списку.
ТАСС
Согласно результатам голосования, далее идут КПРФ - 18,93%, ЛДПР - 7,55%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,46% и "Новые люди" - 5,32%.
ТАСС
Кандидаты КПРФ, по предварительной информации, побеждают в девяти округах, на третьем месте находятся кандидаты "Справедливой России - За правду", лидирующие в восьми округах.
ТАСС

С чего всё началось

По данным
 Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, после обработки 100 процентов протоколов на выборах в Государственную Думу побеждает «Единая Россия» (ЕР).

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