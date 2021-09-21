ТАСС«Единая Россия» побеждает на выборах в Госдуму по партийным спискам с 49,82% голосовПартия "Единая Россия" по результатам обработки 100% итоговых протоколов набрала 49,82% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК РФ.ТАССПо предварительным расчетам, единороссы получают примерно 112 депутатских мандатов по списку.ТАСССогласно результатам голосования, далее идут КПРФ - 18,93%, ЛДПР - 7,55%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,46% и "Новые люди" - 5,32%.ТАССКандидаты КПРФ, по предварительной информации, побеждают в девяти округах, на третьем месте находятся кандидаты "Справедливой России - За правду", лидирующие в восьми округах.ТАССЧитать далееСвернутьПервый каналПервый каналРЕН ТВRT на русскомSibnovosti.ruИскра (Еткульский район)ИнфоросТульские новостиРегионы РоссииПульс ХакасииПервый областнойНовости СаратоваКапитал страныРЕН ТВREGNUMЭкономика сегодняМедиапортал Правда СевераПрофильРепортер64С чего всё началосьПо данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, после обработки 100 процентов протоколов на выборах в Государственную Думу побеждает «Единая Россия» (ЕР). Lenta.ru17:01Подробнее о событииПять партий прошли в Госдуму по итогам подсчета 100% бюллетенейЭхо Москвы03:04Выборы в Госдуму: «Единая Россия» получает конституционное большинство в новом парламентеМедиапортал Правда Северавчера в 03:50«Единая Россия» побеждает на выборах в Госдуму по партийным спискам с 49,82% голосовТАСС23:40В России подвели итоги выборов. Сколько партий проходят в Государственную Думу и кого россияне избрали губернаторами?Lenta.ru17:01ЦИК обнародовал результаты выборов в Госдуму по итогам обработки 90% бюллетенейЭкономика сегоднявчера в 04:19ЦИК обработала 100% итоговых протоколов на выборах в ГосдумуRT на русском00:38«Единая Россия» сохраняет конституционное большинство в Госдуме по итогам выборовГоворит Москвавчера в 00:55Показать ещёОценить871Поделиться