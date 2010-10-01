Политика
iReactorЦИК обнародовал первые данные по голосованию
Против поправок высказались 25,84% россиян, следует из данных ЦИК после обработки 0,79% бюллетеней. Досрочное голосование по вопросу изменений в Основной закон страны прошло с 25 июня по 30 июня.
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На Красной площади задержали активистов
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