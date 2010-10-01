Политика

iReactoriReactorЦИК обнародовал первые данные по голосованию

Против поправок высказались 25,84% россиян, следует из данных ЦИК после обработки 0,79% бюллетеней. Досрочное голосование по вопросу изменений в Основной закон страны прошло с 25 июня по 30 июня.
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ЦИК обнародовал первые данные по голосованию

iReactor07:58

Стали известны первые результаты голосования по поправкам

News.ru07:55

В ЦИК рассказали, когда появятся первые результаты голосования по поправкам

Народные новости05:13
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 16:15, Ашберн
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Регистрация компаний в системе маркировки началась на рынке обуви еще 1 июля 2019 года.
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