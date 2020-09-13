ЦИК обновил данные по явке на выборах глав регионов
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По данным ЦИК, на выборах губернатора ЕАО проголосовали 70,51% избирателей, участки в регионе закрылись в 13.00 мск.В источнике
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