Главный тренер ФК «Химки» Гунько может быть отправлен в отставку

Напомним, 12 сентября «Химки» проиграли на выезде екатеринбургской команде «Урал» в матче седьмого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:1. В настоящее время клуб находится на 15-м, предпоследнем месте турнирной таблицы с тремя очками и не выиграл ни одного матча в новом сезон.