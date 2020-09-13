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РИА Новости
РИА Новости

ЦИК обновил данные по явке на выборах глав регионов

По данным ЦИК, на выборах губернатора ЕАО проголосовали 70,51% избирателей, участки в регионе закрылись в 13.00 мск.В источнике
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ФедералПресс

Выборы в ДФО: от минимальной явки до избирательского ажиотажа

ФедералПресс06:43
ТАСС

Самая высокая явка на выборах глав регионов за 11 и 12 сентября зафиксирована в ЕАО

ТАСС03:20
РИА Новости

ЦИК обновил данные по явке на выборах глав регионов

РИА Новости06:32
RT на русском

В Ленинградской области явка на выборах губернатора составила 32,78%

RT на русском06:00
Газета.Ru

Назван регион с самой высокой явкой на выборах глав субъектов

Газета.Ru03:32
Коммерсантъ

Выборы 13 сентября. Главное

Коммерсантъ04:30
Интерфакс

Памфилова рассказала о регионах с самой высокой явкой на выборах

Интерфакс04:33

Главный тренер ФК «Химки» Гунько может быть отправлен в отставку

Напомним, 12 сентября «Химки» проиграли на выезде екатеринбургской команде «Урал» в матче седьмого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:1. В настоящее время клуб находится на 15-м, предпоследнем месте турнирной таблицы с тремя очками и не выиграл ни одного матча в новом сезон.
REGNUM08:24