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ЦИК обновила данные по явке на голосовании по поправкам в Конституцию

Явка на всероссийское голосование по поправкам в Основной закон на утро 28 июня составила 28,46%. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК). Всего проголосовали 30 млн 917 тыс. 512 человек, из них в электронном голосовании приняли участие 903,3 тыс. россиян.В источнике
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Явка по итогам трех дней голосования по поправкам составила 28,46%

РИА Новости06:13

За три дня по поправкам к Конституции проголосовали более 30 млн россиян

Коммерсантъ05:50

В голосовании по Конституции приняли участие более 30 млн россиян

RT на русском05:46

За три дня голосования по Конституции явка превысила 28%

Аргументы и Факты06:49

Памфилова отчиталась о явке на голосовании по поправкам

Вести.Ru06:12

Явка на голосовании по поправкам к конституции за три дня составила 28,46%

ТАСС05:06

Более 30 млн россиян приняли участие в общероссийском голосовании — ЦИК

РАПСИ05:49
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В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ruвчера в 06:22
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Xiaomi Mi Band 4C не боится воды

Стоимость новинки пока что не ясна, но стоит подождать, пока производитель отправит модель в продажу, тогда можно будет о чем-то говорить.
Megaobzor.com26 июня в 16:06
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Собянин рассказал о звонках возмущённых из-за ограничений в Москве

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RT на русском08:31
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Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским

Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУСК РФ.
РИА Новости09:23
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Россия может поставить на мировой рынок вакцину от коронавируса

Россия готова поставлять на мировой рынок препараты, вакцины и тест-системы для диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19 c учётом риска второй волны пандемии, заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной

В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной.
Вести.Ru18:50
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«Средняя ставка по ипотеке действительно может снизиться до 7% к концу года, поскольку в новых выдачах будут смешаны низкая льготная и чуть более высокая коммерческая ставки», — заявила старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова в разговоре с РБК.
Известия06:14
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Санитарные меры замедлили голосование на выборах президента Польши

Голосование на выборах президента Польши проходит медленнее, чем обычно, из-за мер безопасности, вызванных пандемией коронавируса, заявил глава Государственной избирательной комиссии страны Сильвестр Марчиняк на пресс-конференции в воскресенье.
РИА Новости04:30
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Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса

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Коммерсантъ08:45
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