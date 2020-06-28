ЦИК обновила данные по явке на голосовании по поправкам в Конституцию
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Явка на всероссийское голосование по поправкам в Основной закон на утро 28 июня составила 28,46%. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК). Всего проголосовали 30 млн 917 тыс. 512 человек, из них в электронном голосовании приняли участие 903,3 тыс. россиян.В источнике
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