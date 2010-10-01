Общество

Кубань 24Кубань 24ЦИК обработал 100% протоколов, поправки поддержали 77,92% проголосовавших

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае поправки в Конституцию, по предварительным подсчетам, поддержали 88,92% избирателей.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ЦИК обработал 100% протоколов, поправки поддержали 77,92% проголосовавших

Кубань 2403:16

ЦИК обработал 99,9% бюллетеней: против поправок проголосовал только один регион

Новый День00:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 05:55, Ашберн
Космос

Семь планет выстроятся 4 июля в большой парад Солнечной системы

Грядущий парад можно сказать не будет полноценным, ведь планеты выстроятся не в одну линию, а лишь соберутся по одну сторону от Солнца.
Evo-rus.com 03:35
32
Происшествия

Военный эксперт приговорен к семи годам колонии по делу о госизмене

Городской суд Петербурга признал виновным в госизмене военного эксперта Владимира Неелова.
BFM.ru 05:40
44
Общество

Абхазия назвала возможный срок открытия туристического сезона

Москва, 2 июля 2020, 12:37 — REGNUM Туристический сезон в Абхазии возможно будет открыта с 15 июля.
REGNUM 05:37
Политика

В Ненецком округе против поправок проголосовали почти 56% избирателей

Почти 56% жителей Ненецкого автономного округа (НАО) проголосовали против внесения изменений в Конституцию России.
ТАСС 04:49
1K
Общество

В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
355
Политика

NYT назвала имя главного посредника между Россией и талибами

Главным посредником между Россией и движением «Талибан» (запрещено в России) является Рахмат Азизи, который ранее был контрабандистом наркотиков, сообщили источники The New York Times (NYT).
Коммерсантъ вчера в 22:48
561
Происшествия

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
203
Армия и оружие

В России испытали крылатую ракету «Буревестник» с ядерным двигателем

Avia.pro 02:13
32
Общество

Кабмин выделит 7,5 млрд рублей на выплаты для медиков в июле

Почти 7,5 миллиарда рублей правительство выделит для финансирования в июле президентских выплат врачам, медицинскому персоналу и водителям скорых, непосредственно оказывающим помощь больным с коронавирусной инфекцией, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
Российская газета 05:45
Происшествия

В Свердловской области от коронавируса скончались еще шесть человек

В Свердловской области за сутки подтверждена смерть еще шести пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией.
Политсовет 03:43
3
Футбол

Уткин прокомментировал поведение главного тренера ЦСКА

После разгрома от «Зенита» Гончаренко просто собрался и уехал, а теперь вернулся. Очень странное поведение специалиста.
ГЛАС.RU 04:34
Политика

Лукашенко заявил, что Белоруссия победила коронавирус

Газета.Ru 04:47
12
Общество

Россия начала экспортировать лекарство для лечения коронавируса

Россия начала экспорт препарата «Авифавир» для лечения коронавируса в Белоруссию.
РБК 04:00
155
Политика

Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском вчера в 07:27
335
Армия и оружие

Еврокомиссар рассказал о трех направлениях исследования космоса

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон считает важным, чтобы Европейский союз осуществлял программы по разработке новых ракет-носителей.
ТАСС 04:18
Политика

Мишустин прокомментировал итоги голосования по Конституции

Премьер-министр России Михаил Мишустин прокомментировал итоги голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 05:42
2
Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

RT на русском 04:33
218
Общество

США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса

США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:34
259
Политика

ЦИК отменила результаты голосования на участке в московских Раменках

В ходе подсчета голосов председатель участка в московских Раменках осуществила вброс, на этом участке результаты голосования по поправкам к Конституции отменены.
Интерфакс 05:42
Политика

Приговор осужденному за шпионаж Уилану вступил в силу

Приговор осужденному за шпионаж американцу Полу Уилану вступил в законную силу, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.
РИА Новости 04:42
1
Наука

Иммунный ответ на коронавирус гораздо выше, чем могут показать тесты

Авторы исследования утверждают, что общественный иммунитет выше, чем показывают тесты.
ToDay News Ufa вчера в 13:41
1
Культура

Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин

Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
794
Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 30 июня в 15:19
2K
Происшествия

Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом

Газета.Ru 04:16
147
Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
Evo-rus.com 01:19
146
Политика

ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 55,22% за шесть дней

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ указом президента РФ Владимира Путина было назначено на 1 июля.
Российская газета вчера в 03:30
1,4K
Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» снялась для мужского журнала

В Instagram Дарьи Мельниковой появились кадры из фотосессии для журнала Maxim.
Inc-news.ru 04:42
16
Наука

Ученые объяснили, как морские птицы путешествуют по воздуху и воде

Крылья морских видов отражают, как предпочитает охотиться птица: парить в воздухе и только иногда резко нырять за добычей (в таком случае крылья будут длинными) или проводить большую часть времени в воде (у таких видов крылья гораздо короче).
Naked Science вчера в 10:49
3
Кино

Создатель мультсериала «Бивис и Баттхед» выпустит два новых сезона

Зрители в скором времени увидят два новых сезона, спин-оффы и спецэпизоды.
iReactor 05:40
12
Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
731
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное