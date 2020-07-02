За принятие поправок к Конституции России проголосовали 78,04% избирателей. Об этом свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки 95% протоколов.

Интернет WhatsApp выпустил первый набор анимированных стикеров Команда популярного мессенджера WhatsApp начала распространение своего первого набора анимированных стикеров.

Политика Комиссия Госдумы проверит публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России проверит публикацию «Медузы», в которой памятник советскому солдату во Ржеве сравнили с дементором из вселенной о Гарри Поттере. 143

Политика Большинство избирателей НАО не поддержали поправки в Конституцию Ненецкий автономный округ стал единственным регионом, где большинство избирателей проголосовали против поправок, следует из данных ЦИК после обработки более 96% протоколов.

Экономика Экономика Великобритании рекордно рухнула По оценкам ONS, экономика Великобритании рухнула на 20,4 процента в апреле по сравнению с мартом. 43

Общество На Красной площади задержали активистов В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь». 1,3K

Общество Проголосовали: предварительные итоги Оренбургская область первой из регионов ПФО завершила определение предварительных итогов.

Общество Предварительные итоги общероссийского голосования в Свердловской области В Свердловской области подведены предварительные итоги общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. 1

Происшествия Число заболевших коронавирусом в Бурятии достигло 2924 За прошедшие сутки в Республике Бурятия было зафиксировано 38 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число достигло 2924. 190

Политика В Коми поправки в Конституцию поддержали 65,08% избирателей За поправки в Конституцию РФ по итогам обработки 100% бюллетеней проголосовали 65,08% жителей республики Коми, против – 33,94%, сообщает республиканский избирком.

Политика Спикер палаты представителей США призвала ввести санкции против России Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала ввести санкции в отношении России за якобы причастность к нападениям радикального движения «Талибан»* на американских военных в Афганистане. 16

Экономика Полковник ИГНАТЕНКО наконец возглавил тюменское УЭБ и ПК В среду, 24 июня, на Соборной площади в центре Омска состоялся приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне парад, перенесенный с традиционного 9 мая на более позднюю дату из-за пандемии коронавируса.

Космос Умер один из научных руководителей телескопа «Спектр-РГ» Павлинский Замдиректора Института космических исследований РАН, заместитель научного руководителя астрофизической космической обсерватории «Спектр-РГ» Михаил Павлинский скончался в возрасте 60 лет.

Спорт Состоялся релиз гоночной игры Trackmania Стартовый доступ Trackmania предложит игрокам бесплатный доступ к 25 трекам из официальной кампании и пользовательским трекам для игры в Аркадном режиме. 4

Футбол «Динамо» сыграло вничью с «Сочи» в матче РПЛ Московское "Динамо" сыграло вничью с "Сочи" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.

Общество В Москве за сутки скончались 39 пациентов с коронавирусом «В Москве скончались 39 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получены положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении. 1K