Политика

RT на русскомRT на русскомПоправки поддержали 78,04% избирателей после обработки 95% протоколов

За принятие поправок к Конституции России проголосовали 78,04% избирателей. Об этом свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки 95% протоколов.
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Обработано 99% протоколов: большинство поддержало поправки в Конституцию

Вести.Ru21:14

В Костромской области поправки поддержали 67,92% голосовавших

ТАСС19:10

Поправки поддержали 78,04% избирателей после обработки 95% протоколов

RT на русском18:52

ЦИК обработал 82% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию

РБК17:38

Обработано более 75% протоколов голосования по поправкам

Интерфакс16:45

За Конституцию проголосовали рекордное число россиян. ЦИК осталось посчитать 3% бюллетеней

URA.Ru19:10

Поправки поддержали 78,03% избирателей после обработки 99,01% протоколов

РИА Новости20:46
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Телеканал RTVI 09:55
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Политика

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В Свердловской области подведены предварительные итоги общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.
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Политика

В Коми поправки в Конституцию поддержали 65,08% избирателей

За поправки в Конституцию РФ по итогам обработки 100% бюллетеней проголосовали 65,08% жителей республики Коми, против – 33,94%, сообщает республиканский избирком.
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Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала ввести санкции в отношении России за якобы причастность к нападениям радикального движения «Талибан»* на американских военных в Афганистане.
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