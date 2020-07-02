Политика
RT на русскомПоправки поддержали 78,04% избирателей после обработки 95% протоколов
За принятие поправок к Конституции России проголосовали 78,04% избирателей. Об этом свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки 95% протоколов.
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RT на русском 28 июня в 22:35
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За поправки в Конституцию РФ по итогам обработки 100% бюллетеней проголосовали 65,08% жителей республики Коми, против – 33,94%, сообщает республиканский избирком.
РИА Новости 20:05
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Результат оказался отрицательным, вирус не выявлен, сказал пресс-секретарь главы Михаил Максимов.
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Спикер палаты представителей США призвала ввести санкции против России
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала ввести санкции в отношении России за якобы причастность к нападениям радикального движения «Талибан»* на американских военных в Афганистане.
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Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера
Известия 20:35
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Microsoft представит доступную консоль Xbox Series S в августе
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Умер один из научных руководителей телескопа «Спектр-РГ» Павлинский
Замдиректора Института космических исследований РАН, заместитель научного руководителя астрофизической космической обсерватории «Спектр-РГ» Михаил Павлинский скончался в возрасте 60 лет.
Аргументы и Факты 20:38
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Состоялся релиз гоночной игры Trackmania
Стартовый доступ Trackmania предложит игрокам бесплатный доступ к 25 трекам из официальной кампании и пользовательским трекам для игры в Аркадном режиме.
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