К двум часам ночи 2 июля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала 95,61% протоколов голосования по поправкам к Конституции РФ.

Политика Путин поддержал присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание Город трудовой доблести, отметив, что подпишет необходимые документы в ближайшее время. 19

Происшествия Пропавшая в Саратове девушка нашлась в Челябинской области Шестнадцатилетняя девушка, которая ушла из дома в Саратове шесть дней назад и пропала, найдена живой в Челябинской области, сообщило в четверг управление СК РФ по Саратовской области. 16

Политика Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса. 182

Общество В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок Сотрудники полиции и Росгвардии не стали задерживать участников несанкционированной акции против принятия поправок в Конституцию РФ, которая прошла в среду на Пушкинской площади в центре Москвы. 6,3K

Политика Порошенко потребовал у Зеленского определиться по отношению к нему Если надо сажать — сажайте, если нет — отпускайте, обратился 1 июля Петр Порошенко к Владимиру Зеленскому на заседании суда по делу Порошенко, трансляция заседания велась на YouTube-канале «Судебная власть Украины». 113

Общество Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разослало аэропортам телеграмму, в которой говорится о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан. 557

Общество Торговые комплексы в Петербурге откроют не в ближайшее время Торговые комплексы в Петербурге будут открыты, когда коэффициент распространения коронавируса в городе будет меньше 0,5 и половина коечного фонда станет свободна. 1

Политика Путин открыл мемориал советским воинам во Ржеве Президент России Владимир Путин вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко открыли Ржевский мемориал советскому солдату. 2K

Политика В Совфеде напомнили о создании «Талибана» разведкой США Накануне спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Вашингтон должен немедленно ввести санкции против России за то, что Москва якобы «сговорилась» с радикальным движением «Талибан».

Авто Volkswagen представил обновленный кроссовер Tiguan Компания Volkswagen анонсировала обновленную версию кроссовера Volkswagen Tiguan с новой гибридной модификацией. 23

Политика «Голос» заявил о фальсификации итогов голосования по Конституции «По сути, проведение общероссийского голосования для инициаторов поправок изначально было не более, чем пиар-акцией, целью которой было не выявление свободной воли граждан, а формирование необходимого власти представления об этой воле», — заключили в «Голосе». 2

Политика Верховный суд Британии признал Гуайдо президентом Венесуэлы Британское правительство однозначно признает оппозиционера Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы — так решил Верховный суд Великобритании в тяжбе между сторонами венесуэльского внутреннего конфликта о принадлежности более 930 миллионов долларов в золотых слитках, лежащих в Банке Англии. 43

Игры Bloomberg: Sony планирует выкупить холдинг, владеющий разработчиками Warframe Если сделка состоится в пользу японской компании, то она сможет расширить свою библиотеку онлайн-игр новыми тайтлами.Leyou — гонконгская компания, которая владеет несколькими игровыми студиями, среди которых Digital Extremes — разработчики Warframe, Athlon Games — авторы ММО по «Властелину колец», Splash Damage, которая помогала в создании Gears Tactics, и другие. 1

Политика Мэр Якутска проголосовала против поправок Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала, как она сама заявила, против поправок к Конституции. 183