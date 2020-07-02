Политика
Gazeta.SPbЦИК обработал 95,61% бюллетеней: за поправки 78,04% избирателей
К двум часам ночи 2 июля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала 95,61% протоколов голосования по поправкам к Конституции РФ.
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Происшествия
ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия 07:44
Политика
Памфилова и Песков прокомментировали голосование против поправок в НАО
Нежелание принимать поправки к Конституции жителями НАО прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Димитрий Песков.
Пятый канал 08:22
Происшествия
Жилой дом XIX века загорелся на Тверской улице в Москве
В Москве загорелась одна из квартир жилого дома XIX века, расположенного по адресу: Тверская, 24.
Известия 07:51
Политика
Путин поддержал присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам
Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание Город трудовой доблести, отметив, что подпишет необходимые документы в ближайшее время.
РИА Новости 08:24
Происшествия
Пропавшая в Саратове девушка нашлась в Челябинской области
Шестнадцатилетняя девушка, которая ушла из дома в Саратове шесть дней назад и пропала, найдена живой в Челябинской области, сообщило в четверг управление СК РФ по Саратовской области.
РИА Новости 06:38
Футбол
Месси забил 700-й гол за карьеру
ODDS.ru вчера в 00:48
Политика
Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии
По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
Интерфакс 07:50
Политика
Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:10
Здоровье
Залогин: на Орловщине осталось четыре очага заражения коронавирусом
В Орловской области осталось четыре очага заражения коронавирусом.
ТРК Истоки 08:28
Финансы
Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам до 3,65%
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях. Теперь по вкладу "Сохраняй" ставка составляет 3,65 процента годовых вместо 4,15 процента.
РИА Новости 06:15
Общество
В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок
Сотрудники полиции и Росгвардии не стали задерживать участников несанкционированной акции против принятия поправок в Конституцию РФ, которая прошла в среду на Пушкинской площади в центре Москвы.
ТАСС вчера в 16:15
Культура
Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин
Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
Политика
Порошенко потребовал у Зеленского определиться по отношению к нему
Если надо сажать — сажайте, если нет — отпускайте, обратился 1 июля Петр Порошенко к Владимиру Зеленскому на заседании суда по делу Порошенко, трансляция заседания велась на YouTube-канале «Судебная власть Украины».
ИА Красная Весна вчера в 12:39
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разослало аэропортам телеграмму, в которой говорится о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан.
Известия 07:34
Общество
Торговые комплексы в Петербурге откроют не в ближайшее время
Торговые комплексы в Петербурге будут открыты, когда коэффициент распространения коронавируса в городе будет меньше 0,5 и половина коечного фонда станет свободна.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 08:21
Политика
Путин открыл мемориал советским воинам во Ржеве
Президент России Владимир Путин вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко открыли Ржевский мемориал советскому солдату.
Ведомости 30 июня в 07:36
Общество
Россияне с 1 июля начали получать выплату на детей в 10 тысяч рублей
Россияне с детьми до 16 лет начали получать дополнительные единовременные выплаты с 1 июля.
iReactor вчера в 02:54
Политика
В Совфеде напомнили о создании «Талибана» разведкой США
Накануне спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Вашингтон должен немедленно ввести санкции против России за то, что Москва якобы «сговорилась» с радикальным движением «Талибан».
Взгляд.ру 05:20
Происшествия
В Самаре прокуратура проверит жестокое обращение в доме ребенка
Российская газета 07:48
Авто
Volkswagen представил обновленный кроссовер Tiguan
Компания Volkswagen анонсировала обновленную версию кроссовера Volkswagen Tiguan с новой гибридной модификацией.
Деловое.ТВ 08:27
Политика
«Голос» заявил о фальсификации итогов голосования по Конституции
«По сути, проведение общероссийского голосования для инициаторов поправок изначально было не более, чем пиар-акцией, целью которой было не выявление свободной воли граждан, а формирование необходимого власти представления об этой воле», — заключили в «Голосе».
Компания 06:41
Политика
Верховный суд Британии признал Гуайдо президентом Венесуэлы
Британское правительство однозначно признает оппозиционера Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы — так решил Верховный суд Великобритании в тяжбе между сторонами венесуэльского внутреннего конфликта о принадлежности более 930 миллионов долларов в золотых слитках, лежащих в Банке Англии.
Lenta.ru 07:50
Игры
Bloomberg: Sony планирует выкупить холдинг, владеющий разработчиками Warframe
Если сделка состоится в пользу японской компании, то она сможет расширить свою библиотеку онлайн-игр новыми тайтлами.Leyou — гонконгская компания, которая владеет несколькими игровыми студиями, среди которых Digital Extremes — разработчики Warframe, Athlon Games — авторы ММО по «Властелину колец», Splash Damage, которая помогала в создании Gears Tactics, и другие.
CyberSport.ru 08:31
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала, как она сама заявила, против поправок к Конституции.
RuNews24.ru вчера в 10:09
Происшествия
В Москве нашли брошенного в ломбарде ребенка
Lenta.ru 08:22
Футбол
Пьянич расплакался на вечеринке в честь перехода в «Барселону»
Евро-футбол.ру 07:24
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ вчера в 13:16
Авто
Subaru начала продажи новой версии седана Subaru Legacy в России
Японский седан Subaru Legacy прощается с Россией специальной версией Ultimate.
Автоновости дня 06:54