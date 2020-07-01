Политика

RT на русскомRT на русскомЦИК представила итоги голосования после подсчёта 100% протоколов

ЦИК представила итоги голосования по поправкам к Конституции после подсчёта 100% протоколов.
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ЦИК представила итоги голосования после подсчёта 100% протоколов

RT на русском02:56

ЦИК опубликовал данные голосования после обработки 30% протоколов

Московский Комсомолецвчера в 14:28

Обработано 99% протоколов: большинство поддержало поправки в Конституцию

Вести.Ruвчера в 21:14

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:42

В Коми обработали 94,15% протоколов после голосования по конституции

ТАССвчера в 17:03

Обработано более 75% протоколов голосования по поправкам

Интерфаксвчера в 16:45

ЦИК обработал 100% протоколов на голосовании по Конституции

Телеканал 360°02:52
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Xiaomi представила свой первый 65-дюймовый OLED-телевизор

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Политика

ЦИК объяснила первые результаты голосования по Конституции в Коми

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев объяснил первые результаты голосования по поправкам в Конституцию в Республике Коми.
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Происшествия

В Ростовской области чуть не столкнулись два авиалайнера

В Ростовской области над поселком Стожки 10 июня чуть не столкнулись два пассажирских самолета, сообщил портал Aviation Safety.
РИА Новости 06:37
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Общество

Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа

По словам собеседника РБК, если будут приняты решения об открытии международного сообщения, то будет новая телеграмма в авиакомпании и аэропорты.
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Наталья Игнашевич: мой посыл был – сломать стереотипы о жёнах футболистов

Супруга главного тренера «Торпедо» Сергея Игнашевича Наталья Игнашевич прокомментировала скандальную реакцию, связанную со словами жены защитника «Зенита» Игоря Смольникова Екатерины в документальном фильме Игнашевич «Нефутбольные истории», который вышел на «Матч ТВ».
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Новая мера поддержки предполагает выделение 6 500 рублей на каждого

Размер субсидии составит 15 тысяч рублей плюс по 6,5 тысяч на каждого сотрудника.
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У академика РАН нашли недвижимость на полмиллиарда рублей

Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева оказалась владелицей недвижимости общей стоимостью почти полмиллиарда рублей.
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Мультсериал «Бивис и Батт-Хед» получит перезапуск

Как передает THR, поклонников легендарного шоу про парочку полных дегенератов ждет богатая россыпь - два новых сезона, спин-оффы и спецэпизоды.
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Происшествия

Источник: иномарка хоккеиста Анисина снесла столб электропередач

Иномарка российского хоккеиста Михаила Анисина снесла столб электропередач в селе Козлово Тверской области, сообщает Telegram-канал LIFE Shot.
Газета.Ru 06:24
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Политика

Верховный суд Турции разрешил превратить Святую Софию в мечеть

Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом президента, сообщает в четверг греческое издание Оrтноdох Times.
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Игры

Представлена новая часть серии Worms

Компания Team17 анонсировала скорый выход игры Worms Rumble, которая станет продолжением серии о боевых червяках.
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Общество

Назарбаев вылечился от коронавируса

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса.
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На Пушкинской площади в Москве проходит акция противников поправок

Эхо Москвы вчера в 14:06
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Жители Волгоградской области поддержали переход на московское время

Большинство жителей Волгоградской области высказались за переход региона на московское время в ходе опроса, который проводился там 1 июля — одновременно с голосованием по поправкам к Конституции.
RT на русском 06:44
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Финансы

Сбербанк вновь снизил ставки по вкладам в рублях

МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ.Сбербанк вновь снизил ставки по вкладам в рублях, теперь максимальная ставка по базовой линейке составляет 3,65%, следует из информации на сайте крупнейшего российского банка.
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Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском 04:33
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Происшествия

Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
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Microsoft выпустила внеплановое обновление Windows 10

Экстренное обновление Windows 10 вышло на 2 недели раньше стандартного, которое нагрянет 14 июля.
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Финансы

Как могут измениться курсы доллара и евро в июле

Официальный курс валют Центробанка на 1 июля установлен на уровне 70,44 рубля за доллар и 78,99 рубля за евро.
RT на русском вчера в 11:14
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Путин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из «списка Титова»

Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:13
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Xiaomi откроет в Москве бесплатный автокинотеатр в формате drive-in

Китайская компания Xiaomi объявила о запуске летнего бесплатного автокинотеатра Let Mi See.
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Тульский «Арсенал» отправил в отставку главного тренера Черевченко

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Сотни слонов погибли в Ботсване при загадочных обстоятельствах

Газета.Ru 04:26
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Пропавшая в Саратове девушка нашлась в Челябинской области

Шестнадцатилетняя девушка, которая ушла из дома в Саратове шесть дней назад и пропала, найдена живой в Челябинской области, сообщило в четверг управление СК РФ по Саратовской области.
РИА Новости 06:38
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Политика

Поправки к Конституции РФ поддержали 77,92% проголосовавших

Уточняется, что специалисты обработали 100% протоколов. При этом против поправок проголосовали 21,27%.
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Происшествия

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
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Песков: Регионы, где была низкая явка, наказывать не будем

В администрации президента РФ никто не собирается устраивать разбирательства с главами регионов, где была низкая явка на общероссийском голосовании.
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Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
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Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака

Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания большого количества различных витаминов, минералов и биологически активных веществ, сообщил врач Александр Мясников в эфире федерального канала «Россия-1».
Evo-rus.com 30 июня в 14:36
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Политика

CNN: Путин одержал оглушительную победу

Оглушительной победой президента России Владимира Путина назвала CNN результаты всероссийского голосования о поправках в Конституцию РФ.
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