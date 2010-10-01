В Центризбиркоме РФ заканчивается подсчет бюллетеней по голосованию о поправках к Конституции. На эту минуту обработано уже 99,9%. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в целом по России за поправки проголосовали 77,93% избирателей, против – 21,26%.

ЦИК обработал 99,9% бюллетеней: против поправок проголосовал только один регион

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