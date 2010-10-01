Общество
Новый ДеньЦИК обработал 99,9% бюллетеней: против поправок проголосовал только один регион
В Центризбиркоме РФ заканчивается подсчет бюллетеней по голосованию о поправках к Конституции. На эту минуту обработано уже 99,9%. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в целом по России за поправки проголосовали 77,93% избирателей, против – 21,26%.
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Политика
Мишустин прокомментировал итоги голосования по Конституции
Премьер-министр России Михаил Мишустин прокомментировал итоги голосования по поправкам к Конституции.
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Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
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Каратели обстреляли ЛНР – повреждены три дома
Новостной фронт 06:44
Политика
ЦИК объяснила первые результаты голосования по Конституции в Коми
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Pravda.Ru 30 июня в 08:14
Наука
Дикие куры были одомашнены более 7500 лет назад в Юго-Западной Азии
Люди одомашнили ее более 7,5 тысяч лет назад на территории Юго-Западной Азии.
Pravda.Ru 30 июня в 05:24
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Lenta.ru вчера в 09:44
Шоу-бизнес
Светлана Лобода порадовала поклонников новым пикантным фото
Светлана Лобода на своей странице в Instagram поделилась новым пикантным снимком.
Discover24 05:23
Политика
В Кремле назвали «триумфом» результаты голосования по Конституции
Итоги плебисцита по поправкам к Конституции оказались практически на уровне итогов голосования в 2018 году и значительно выше результатов голосования в 1993 году, когда принимался Основной закон в истории современной России, как правопреемницы СССР.
Внешнеэкономические связи 06:20
Происшествия
Источник: иномарка хоккеиста Анисина снесла столб электропередач
Иномарка российского хоккеиста Михаила Анисина снесла столб электропередач в селе Козлово Тверской области, сообщает Telegram-канал LIFE Shot.
Газета.Ru 06:24
Шоу-бизнес
Вдова Виктора Проскурина хочет провести прощание с актером в Доме кино
Вдова заслуженного артиста РСФСР Виктора Проскурина Ирина Хонда хочет, чтобы прощание проходило публично и на сцене Дома кино.
Невские Новости вчера в 17:08
Шоу-бизнес
Пригожин заявил о «крепостной» работе российских артистов
Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что российские артисты "работают, как крепостные" и зачастую не получают денег за участие на государственных мероприятиях.
VSE42.RU 00:40
Финансы
Сбербанк вновь снизил ставки по вкладам в рублях
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ.Сбербанк вновь снизил ставки по вкладам в рублях, теперь максимальная ставка по базовой линейке составляет 3,65%, следует из информации на сайте крупнейшего российского банка.
ПРАЙМ 06:03
Происшествия
Суд Шри-Ланки освободил россиян, задержанных по делу о сборе жуков
Суд Шри-Ланки изменил меру пресечения двоим россиянам, задержанным по делу ученого Александра Игнатенко, обвиняемого в сборе редких насекомых.
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Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Общество
На Пушкинской площади в Москве проходит акция противников поправок
Эхо Москвы вчера в 14:06
Футбол
Два игрока ЦСКА вошли в символическую сборную 25-го тура РПЛ
По итогам двух игровых дней в символическую команду попали футболисты «Уфы», ЦСКА, «Крыльев Советов», «Локомотива», «Краснодара», «Рубина» и «Ахмата».
Metaratings 06:57
Происшествия
Пропавшая в Саратове девушка нашлась в Челябинской области
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Происшествия
В Ростовской области чуть не столкнулись два авиалайнера
В Ростовской области над поселком Стожки 10 июня чуть не столкнулись два пассажирских самолета, сообщил портал Aviation Safety.
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Авто
Премьера бюджетного кроссовера Nissan Magnite состоится 16 июля
Премьера автомобиля, который будет меньше и дешевле актуального Nissan Juke, состоится ровно через две недели, 16 июля.
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Шоу-бизнес
Кристину Орбакайте осудили за фотографию в маске
Дочку Аллы Пугачевой Кристину Орбакайте осудили за снимок в защитной маске. Артистка полагает, что винят во всем, что только можно.
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Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
Экономика
Состояние самого богатого в мире человека достигло 172 млрд долларов
По версии журнала Forbes, среди самых богатых людей мира - основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $98 млрд и генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, чье состояния оценивается в $76 млрд.
Российская газета 05:42