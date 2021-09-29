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ЦИК обратился в Генпрокуратуру и СК по поводу нарушений на выборах в Петербурге

Российский Центризбирком направил материалы в Генпрокуратуру и СК по поводу нарушений на выборах в Петербурге, а также в отношении бывшего вице-губернатора города Александра Бельского, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости
Памфилова также напомнила, что материалы по поводу Бельского ЦИК отправил в Следственный комитет и прокуратуру.
Эхо Москвы
Памфилова сообщала, что у ЦИК есть основания для отмены результатов выборов на 6-7 избирательных участках в Санкт-Петербурге.
ТАСС
В среду Бельский, который на выборах в заксобрание Петербурга возглавил общегородскую часть списка "Единой России", был избран председателем регионального парламента.
ТАСС

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