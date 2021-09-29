Российский Центризбирком направил материалы в Генпрокуратуру и СК по поводу нарушений на выборах в Петербурге, а также в отношении бывшего вице-губернатора города Александра Бельского, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Вице-премьер Украины Алексей Резников, представляющий Киев в контактной группе по Донбассу, отказался дезавуировать официальное заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, отменившего запрет открывать ответный огонь без согласования с командованием, заявил постоянный представитель России в контактной группе Борис Грызлов.
Среди прочих, была остановлена работа бота «Умного голосования» — проекта команды оппозиционера Алексея Навального (создатель признанного экстремистской организацией и запрещенного Фонда борьбы с коррупцией), предлагающего избирателям конкретные кандидатуры, альтернативные представителям «Единой России».