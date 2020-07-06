Политика
REGNUMЦИК рассмотрит возможность голосования в течение нескольких дней
Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не рассматривают вопрос об организации президентских выборов в таком же формате в течение недели, как это было с голосованием по поправкам к Конституции РФ.
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«Все это оттого, что не удалось сорвать голосование». Эксперт о нападках на главу ЦИК
ФедералПрессвчера в 09:51
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Здоровье
Витамин D снижает риск развития болезней сердца
По словам ученых, прямой взаимосвязи между количеством потребляемого витамина D и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний нет, но некоторая связь подтверждается.
Evo-rus.com 01:25
Политика
Кремль пообещал ответ на санкции Великобритании по «делу Магнитского»
6 июля МИД Великобритании опубликовал список граждан России, в отношении которых вводятся санкции в соответствии с «поправкой Магнитского».
РБК 05:49
Происшествия
Супругов обвиняют в разглашении данных о госте торжества
Деталей инкриминируемого госпоже Зиминой и господину Антонцу преступления ФСБ традиционно не раскрывает, поясняя лишь, что речь идет о разглашении секретных данных спецслужбам Латвии.
Коммерсантъ вчера в 12:46
Происшествия
Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
RT на русском вчера в 12:54
Экономика
Deutsche Bank и Google станут партнерами в сфере облачных технологий
Deutsche Bank сообщил во вторник, 7 июля, что достиг соглашения с Google о сотрудничестве в сфере облачных технологий.
Коммерсантъ 06:02
Политика
Посол ЕС ответил на вопрос о возможном открытии границ с Россией
Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил, что на данный момент слишком рано говорить о том, попадет ли РФ в список стран, гражданам которых разрешат въезд в ЕС.
Российская газета 05:55
Экономика
Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии
Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
RT на русском 01:10
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия вчера в 06:49
Политика
Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине
Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов.
Lenta.ru вчера в 17:31
Общество
Онищенко выступил против «полных запретов» при второй волне пандемии
Онищенко подчеркнул, что в случае второй волны заболевания власти не имеют права «идти по пути, когда полностью всё запрещали, не давали людям работать, двигаться».
REGNUM 03:23
Общество
Советника гендиректора «Роскосмоса» задержали по статье о госизмене
В Москве задержали советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова, заявили в пресс-службе государственной корпорации.
РИА Новости 03:46
Энергетика
Минэнерго поручило нефтяникам увеличить продажи бензина на бирже
Нефтяным компаниям поручено увеличить объем реализации бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже до уровня не ниже 11 и 7% от уровня производства соответственно.
РБК 04:41
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Игры
У Ice-Pick Lodge в разработке четыре игры
У московской студии Ice-Pick Lodge всё хорошо. В разработке четыре игры, каждая из них считается авторским проектом.
Srnsk вчера в 15:50
Происшествия
В Крыму ФСБ задержала семерых членов группировки «Хизб ут-Тахрир»
В Крыму сотрудники ФСБ задержали троих главарей и четырех активистов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", запрещенной в РФ.
Российская газета 06:12
Политика
Американка признала себя виновной в незаконном хранении разведданных
Жительница США признала себя виновной в незаконном хранении сверхсекретной информации Агентства национальной безопасности США (АНБ) и в похищении ребенка, сообщает американское министерство юстиции.
РИА Новости 02:32
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене
Ранее сатирик заявил, что Брухунова российскому юмористу не подходит. Жорин добавил, что тем самым Петросян желает защитить Брухунову.
Evo-rus.com 05:29
Здоровье
ВОЗ оценила ситуацию с выявлением случая бубонной чумы в Китае
Как отметили в ВОЗ, бубонная чума является самым распространенным типом заболевания и предается от животного к человеку в основном через укусы блох или прямой контакт с костями и внутренностями зараженного животного.
РИА Новости 06:03
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости вчера в 08:25
Здоровье
Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу
Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
BFM.ru 05:32
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл избавляются от символики Susseх Royal
Меган Маркл и принц Гарри не могут применять данную символику в личных проектах после выхода из королевской семьи.
Телепрограмма вчера в 10:59
Общество
Атомный ледокол «Россия» появится в Арктике в 2027 году
Для судна под названием «Россия» уже вырезали первые детали корпуса. Полностью достроен он будет лишь в 2027 году.
Русская Планета 00:52
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта
Сбербанк России снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс 05:28
Экономика
Дворкович: Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса
Самый тяжелый период кризиса, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, только начинается в России.
ТАСС 05:24
Общество
Разлив топлива под Норильском нанес ущерб экологии на 148 млрд рублей
Ущерб экологии от разлива дизельного топлива под Норильском оценивается почти в 148 млрд рублей, сообщается на сайте Росприроднадзора.
Газета.Ru вчера в 11:12
Общество
Лукашенко заявил, что в Минске справились с пандемией коронавируса
Минск, 7 июля 2020, 13:02 — REGNUM Минск справился с пандемией новой коронавирусной инфекции.
REGNUM 06:02
Шоу-бизнес
Муж актрисы Анастасии Макеевой бросил ее ради подопечной Богомолова
Как рассказала СМИ близкая подруга Макеевой по имени Полина, Александр завел роман с подопечной режиссера Константина Богомолова — актрисой Екатериной Седик.
iReactor 04:37
Происшествия
На Алтае задержали иностранца, собиравшегося воевать в составе ИГ
Иностранца, собиравшегося воевать в составе международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), задержали в аэропорту Барнаула, сообщила во вторник пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю.
ТАСС 05:52