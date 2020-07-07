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Российская газетаРоссийская газета

ЦИК обсудит возможность голосования в сентябре в течение 2-3 дней

Центризбирком обсудит с региональными комиссиями возможность проведения Единого дня голосования в сентябре в течение двух или трех дней, заявила в интервью РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова.В источнике
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ЦИК обсудит с регионами возможность многодневного голосования на выборах

РБК04:17

«Все это оттого, что не удалось сорвать голосование». Эксперт о нападках на главу ЦИК

ФедералПрессвчера в 09:51

ЦИК обсудит возможность голосования в течение 2–3 дней

Коммерсантъ03:23

ЦИК не исключил проведение многодневного голосования на выборах осенью

Взгляд.ру03:26

Глава ЦИК объяснила решение публиковать данные с уже закрытых участков

РИА Новости03:56

ЦИК обсудит возможность голосования в течение 2—3 дней осенью

RT на русском03:26

Эксперт: Памфилова обеспечила успешное проведение общероссийского голосования

Газета.Ruвчера в 08:50
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Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции

Два дня назад стало известно, что расследование уголовного дела по ДТП в центре Москвы в отношении актера Михаила Ефремова завершилось, и стороны приступят к ознакомлению с его материалами.
MOS.newsвчера в 15:00
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В смерти сахалинца в долинской ЦРБ не нашли связи с коронавирусом

Причиной смерти мужчины, умершего вчера в долинской ЦРБ, является патологический процесс, обусловленный прогрессированием хронической почечной недостаточности, как следствия тяжелого течения сахарного диабета, сообщает телеграм-канал губернатора.
Сахалин.Инфо04:31
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Суд в Москве арестовал замглавы Минобрнауки Лукашевич

Статс-секретарь - замруководителя Министерства науки и высшего образования РФ Марина Лукашевич, подозреваемая в хищении более 50 млн рублей, пробудет в СИЗО до 16 августа – такое решение принял Тверской районный суд Москвы в понедельник, 6 июля, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 14:07
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Патрушев отверг обвинения в связи России с талибами

Сообщения о сговоре Москвы с движением «Талибан» (организация запрещена в РФ) не имеют под собой никаких оснований, заявил 7 июля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».
Известия04:05
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Россияне получат новую пенсионную надбавку до 3 500 рублей 7 июля

Ранее пенсионеры, которые являются опекунами и попечителями несовершеннолетних детей, относились к категории работающих, поэтому получали выплаты на детей, однако теперь несоответствие устранено.
iReactorвчера в 12:33
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