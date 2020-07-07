ЦИК обсудит возможность голосования в сентябре в течение 2-3 дней
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Центризбирком обсудит с региональными комиссиями возможность проведения Единого дня голосования в сентябре в течение двух или трех дней, заявила в интервью РИА Новости глава ЦИК РФ Элла Памфилова.В источнике
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