Политика
Znak.comЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию
Закон о голосовании по Конституции не предусматривает агитацию за или против поправок, тематические билборды и телевизионные ролики - это не агитация, а информирование граждан. Об этом секретарь ЦИК Майя Гришина рассказала РБК .
Читать в источнике
Оценить90
с чего всё началось
Закон о проведении общероссийского голосования по изменению Конституции предусматривает не агитацию, а информирование граждан, заявила РБК член Центризбиркома Майя Гришина. «Информирование о проведении голосования по поправкам возложено на избирательные комиссии и на СМИ», — добавила она.РБКвчера в 13:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 04:25, Ашберн
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020-2021 годах могут покинуть 10-15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
Происшествия
Во время беспорядков в США погибли минимум 11 человек
Российская газета вчера в 22:41
Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
RT на русском 03:17
Шоу-бизнес
Друзья Светланы Моргуновой рассказали о ее состоянии после смерти сына
Известный диктор Светлана Моргунова тяжело переживает смерть единственного сына Максима. 52-летний мужчина умер от COVID-19 в середине мая.
ФАН 00:17
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель
Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
Газета.Ru 01:53
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Здоровье
В Курской области в двух селах зафиксировали вспышку коронавируса
Kursk.com вчера в 06:22
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
Армия и оружие
«Уралвагонзавод» передал Минобороны партию модернизированных гаубиц
Во вторник пресс-служба концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ) сообщила о поставке Министерству обороны РФ первой партии модернизированных самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С19М1 «Мста-С».
Военное дело вчера в 09:35
Политика
МИД Украины раскритиковал идею Трампа пригласить Россию на саммит G7
Ранее пресс-служба Кремля заявила, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о своём предложении провести в сентябре саммит G7 с возможным приглашением лидеров России, Индии, Австралии и Южной Кореи.
Московский Комсомолец 00:00
Экономика
Польша начала расследование против «Газпрома»
«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
BFM.ru 03:11
Культура
Юрий Лоза раскритиковал Киркорова за шутку про аппендицит
Российский музыкант Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, назвавшему его никому не нужным аппендицитом.
iReactor 03:08
Шоу-бизнес
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова живут раздельно
Экспресс газета 03:42
Энергетика
«Роснефть» заинтересовалась добычей газа в Арктике
«Роснефть» в рамках проекта «Восток Ойл» может начать добывать в Арктике не только нефть, но и разрабатывать газовые запасы.
РБК 04:08
Происшествия
Подтверждена причина смерти чернокожего мужчины в США
В десятках городов США уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины, пострадавшего в результате грубого ареста.
Lenta.ru вчера в 21:47
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые заговорил после слухов о разводе
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые заговорил после слухов о разводе.
News.ru вчера в 23:04
Футбол
Бывший скаут «Спартака» Григорий Евтушенко: «С Каррерой контакта не было. Пару раз пожали руки — и все»
Два игрока, которых Евтушенко присмотрел для «Спартака» в 2008-м, играют сейчас в «Юве» и «МЮ»
Матч ТВ 02:30
Общество
В России введут понятие почасовой ставки оплаты труда
Минимальный размер почасовой ставки оплаты труда может появиться в России.
Российская газета вчера в 08:22
Политика
Токаев заявил, что строительство базы США в Казахстане не обсуждается
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что строительство американской военной базы на территории республики не стоит в повестке дня и не обсуждается.
RT на русском вчера в 18:49
Общество
В Татарстане выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в Татарстане выявлено 54 новых случая заражения вирусом COVID-19, в числе заразившихся двое детей.
Новый Век 03:45
Шоу-бизнес
Евгений Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина
Территория новостей вчера в 07:48
Здоровье
178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области
На 31 мая в Ростовской области у 4 758 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 31 мая в 05:05
Общество
В институте Минобороны успешно испытали вакцину от коронавируса
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 17:06
Общество
В России за сутки выявили свыше 8000 случаев заражения коронавируса
В РФ за минувшие сутки выявили более 8500 случаев COVID-19, Об этом говорится в сообщении оперштаба по борьбе с вирусом.
ProstoProSport 03:50
Общество
Бизнес избежит штрафов за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора
Как стало известно, Роспотребнадзор проведет с предпринимателями дополнительный цикл обсуждений, чтобы разъяснить данные ранее рекомендации.
Известия 03:56
Происшествия
На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса
В Краснодаре выявили 41 случай заражения, еще 11 человек инфицированы в Армавире, семеро заболели в Сочи, по три случая зафиксировали в Отрадненском и Кореновском районах, по два - в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах.
Газета.Ru 31 мая в 06:38
Космос
Немецкая газета нашла заимствования у России в кораблях Маска
РБК вчера в 22:02