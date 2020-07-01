Политика

Lenta.ruLenta.ruЦИК объяснила первые результаты голосования по Конституции в Коми

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев объяснил первые результаты голосования по поправкам в Конституцию в Республике Коми. Об этом сообщается в Telegram-канале принадлежащего Григорию Березкину издания РБК.
Читать в источнике
Комментировать789
Николай Булаев
Мы договорились, что мы не комментируем результаты, как они идут, так и идут. Чтобы избежать всех слухов и сплетен, мы все это выкладываем в зависимости от того, с какой скоростью поступают протоколы из участковых комиссий.
— Николай Булаев, российский политикРИА Новости вчера в 15:46

Подробнее о событии

ЦИК объяснил резкую смену результатов голосования в Коми

РБКвчера в 16:23

Предварительные результаты голосования в Коми резко поменялись

Коммерсантъвчера в 15:22

В ЦИК объяснили изменение данных по голосованию в Коми

РИА Новостивчера в 15:46

В Коми обработано три четверти протоколов, ответ «За» продолжает лидировать

Комиинформвчера в 16:41

В ЦИКе опровергли информацию о том, что жители Коми не поддержали поправки

Znak.comвчера в 15:02

ЦИК объяснила первые результаты голосования по Конституции в Коми

Lenta.ruвчера в 16:00

ЦИК обработал половину протоколов. Почти три четверти поддержали «путинские поправки» в Конституцию

Фонтанка.Рувчера в 15:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 01:21, Ашберн
Политика

После обработки 80% протоколов за поправки проголосовали 77,8% россиян

Явка на голосование по поправкам в Конституцию составила почти 65%.
Би-порт вчера в 17:01
614
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 июля

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 654 тыс. (6556 за сутки).
РБК 01:03
Здоровье

Названы полезные свойства крапивы

Волга-Медиа вчера в 23:17
24
Происшествия

В Камчатском крае медведь напал на рыбака

Российская газета вчера в 23:44
36
Общество

В центре Москвы началась акция противников поправок в Конституцию

РБК вчера в 13:26
4,7K
Здоровье

Специалисты Роспотребнадзора проверили иммунитет населения к COVID-19

Исследование популяционного иммунитета населения к коронавирусу организовано в 23 субъектах России, во всех федеральных округах страны.
Российская газета вчера в 22:35
47
Экономика

СМИ узнали о новом руководителе «ВСМПО-Ависма» из Evraz

Бывший руководитель угольного дивизиона Evraz Сергей Степанов станет новым генеральным директором «ВСМПО-Ависмы».
РБК 00:58
2
Армия и оружие

Армия Украины нанесла удар по окрестностям аэропорта Донецка

КП - Донецк вчера в 12:48
2
Политика

Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского

Известия вчера в 11:38
124
Общество

С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей

Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета вчера в 04:29
65
Политика

Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней

В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Известия вчера в 09:33
57
Футбол

Дзюба ответил на выкрики в свой адрес в матче с «Тамбовом»

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в Instagram прокомментировал инцидент, случившийся в матче 25-го тура Тинькофф-чемпионата России с "Тамбовом" (2:1).
Спорт-Экспресс вчера в 18:51
Политика

На Украине заявили о страхе из-за возвращения Донбасса

Украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ".
РИА Новости вчера в 21:00
182
Культура

Фемактивистка nixelpixel о The Last of Us Part II: «Я не нашла в игре чрезмерного уклона в сторону феминистских идей»

Блогер, иллюстратор и феминистка Вераника Водвуд, более известная как nixelpixel, оценила поведение женских персонажей в игре The Last of Us Part II.
CyberSport.ru 30 июня в 12:50
5
Здоровье

Заказывать справки для детсадов Челябинска разрешили дистанционно

При обращении в детский сад родителям рекомендовали уточнить возможность получения справки таким способом.
Pchela.News 00:38
9
Шоу-бизнес

Скончался актер Виктор Проскурин

На 69-м году жизни скончался актер Виктор Проскурин, сообщила в Facebook его жена Ирина Хонда.
Rambler News Service вчера в 08:04
134
Общество

Поправки в конституцию одобрили почти 78% избирателей

Ненецкий автономный округ стал единственным регионом, где большинство избирателей проголосовали против поправок — 54%.
BFM.ru 00:11
63
Авто

АвтоВАЗ планирует выпустить лимитированную версию Lada 4x4

Отечественному внедорожнику Lada 4x4 в скором времени достанется новая модификация Black.
Новые автомобили вчера в 10:57
22
Общество

США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса

США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:34
246
Политика

Мэр Якутска против поправок к Конституции — это выстрел самому себе в ногу

Якутск, 2 июля 2020, 08:11 — REGNUM Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала 25 июня против внесения поправок в Конституцию РФ.
REGNUM 01:11
62
Армия и оружие

Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом

В конце июня представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что существует угроза вторжения российских войск для восстановления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.
Известия вчера в 06:15
41
Политика

В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
1,1K
Происшествия

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение 1 июля

1 июля в Свердловской области было объявлено штормовое предупреждение. В регионе ожидаются сильные дожди, пишет «Екатеринбург в эфире».
Екатеринбург в эфире вчера в 07:58
22
Культура

Пригожин оценил положение российских артистов

Lenta.ru вчера в 23:54
77
Общество

В Кузбассе выявили 62 новых случая коронавируса

В Кузбассе за сутки выявлено 62 случая коронавируса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:35
101
Политика

Явка на опрос по Конституции в Екатеринбурге составила около 45%

Явка на опрос по изменению Конституции в Екатеринбурге составила около 45%, заявил глава города Александр Высокинский во время брифинга.
Znak.com вчера в 13:21
27
Футбол

Дубль Влашича принес победу ЦСКА в московском дерби со «Спартаком»

Vprognoze.ru 30 июня в 16:20
5
Общество

На Сахалине отменили обсервацию для приезжающих на остров со справкой

Южно-Сахалинск, 2 июля 2020, 07:59 — REGNUM Власти Сахалинской области приняли решение отменить обязательную обсервацию для прибывающих на Сахалин со справкой об отрицательном тесте на коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.
REGNUM 00:59
Футбол

Мусаев рассказал о проблемах «Краснодара» в матче с «Ростовом»

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал о проблемах команды в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова", передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 22:50
2
Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
680
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное