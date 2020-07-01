Политика
Lenta.ruЦИК объяснила первые результаты голосования по Конституции в Коми
Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев объяснил первые результаты голосования по поправкам в Конституцию в Республике Коми. Об этом сообщается в Telegram-канале принадлежащего Григорию Березкину издания РБК.
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Мы договорились, что мы не комментируем результаты, как они идут, так и идут. Чтобы избежать всех слухов и сплетен, мы все это выкладываем в зависимости от того, с какой скоростью поступают протоколы из участковых комиссий.
— Николай Булаев, российский политикРИА Новости 15:46
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