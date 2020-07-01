Мы договорились, что мы не комментируем результаты, как они идут, так и идут. Чтобы избежать всех слухов и сплетен, мы все это выкладываем в зависимости от того, с какой скоростью поступают протоколы из участковых комиссий.

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев объяснил первые результаты голосования по поправкам в Конституцию в Республике Коми. Об этом сообщается в Telegram-канале принадлежащего Григорию Березкину издания РБК.

ЦИК объяснила первые результаты голосования по Конституции в Коми

Общество Большинство избирателей НАО не поддержали поправки в Конституцию Ненецкий автономный округ стал единственным регионом, где большинство избирателей проголосовали против поправок, следует из данных ЦИК после обработки более 96% протоколов. 1

Шоу-бизнес Скончался актер Виктор Проскурин Заслуженный артист России Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни от хронической обструктивной болезни легких, сообщила "Интерфаксу" вдова артиста Ирина Хонда. 128

Политика В Свердловской области поправки поддержали 65,97% избирателей За поправки в конституцию по итогам обработки 100% бюллетеней проголосовали 65,97% жителей Свердловской области, против – 32,96%, сообщается на сайте регионального избиркома.

Общество В Москве за сутки скончались 39 пациентов с коронавирусом «В Москве скончались 39 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получены положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении. 1K

Политика Эксперт: Почему Германия вынуждена переориентироваться с США на Россию Переориентировать внешнеполитический курс после появления ряда противоречий с США будет вынуждена Германия, сделав ставку на Россию, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, сообщает RT.

Происшествия В Мексике постановили освободить обвиняемого в убийстве 43 студентов Федеральный судья вновь постановил освободить задержанного два дня назад лидера преступной группировки Guerreros Unidos, которого обвиняют в убийстве пропавших в 2014 году студентов, сообщило издание Milenio. 1

Политика Песков объяснил посещение Путиным участка для голосования без маски Москва, 1 июля 2020, 16:13 — REGNUM Санитарным мерам, принимаемым в Российской Федерации на каждом участке для голосования по поправкам к Конституции, полностью доверяет президент страны Владимир Путин. 1,9K

Общество Москвичи на электронном голосовании поддержали поправки в Конституцию В Москве подвели итоги электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ, в котором приняли участие почти 1,1 миллиона жителей столицы и Нижегородской области. 25

Здоровье Более 560 сибиряков с коронавирусом умерли Возбудитель болезни был установлен только 7 января 2020 года — это ранее неизвестный тип коронавируса SARS-CoV-2 (вызываемое им заболевание назвали COVID-19).В мире, по последним данным, число заболевших превысило 10,4 млн, умерли более 509 тыс. человек. 5

Армия и оружие Саудовская коалиция нанесла авиаудары по столице Йемена Объекты, принадлежащие повстанцам-хуситам в столице Йемена Сане подверглись авиаудару со стороны сил коалиции арабских стран, возглавляемой Саудовской Аравией, 1 июля.

Энергетика Посол Белоруссии заявил о понимании с Россией по цене на газ Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что видит понимание между белорусской и российской сторонами по вопросу выравнивания в этих странах цен на природный газ. 209

Общество В Приморье проголосовало уже более 48% избирателей Заместитель председателя краевой избирательной комиссии Роман Охотников рассказал, что за все дни голосования общая явка по состоянию на 10 часов 1 июля составила 48,64%, сообщает PRIMPRESS. 39

Шоу-бизнес Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. 33

Общество Рикошет: Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель о нападении на него Д. Френкель ― Буквально через несколько минут председатель стала кричать, что меня нужно немедленно удалить с участка, что я мешаю проведению голосования.

Футбол Клопп считает «туннель чемпионов» от «Ман Сити» необязательным Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением по поводу «чемпионского туннеля», который игроки «Манчестер Сити» устроят для его команды перед матчем 32-го тура чемпионата Англии.