Мы договорились, что мы не комментируем результаты, как они идут, так и идут. Чтобы избежать всех слухов и сплетен, мы все это выкладываем в зависимости от того, с какой скоростью поступают протоколы из участковых комиссий.

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев объяснил первые результаты голосования по поправкам в Конституцию в Республике Коми. Об этом сообщается в Telegram-канале принадлежащего Григорию Березкину издания РБК.

ЦИК объяснила первые результаты голосования по Конституции в Коми

Общество В Москве камеры зафиксировали возможный вброс на одном из участков Камеры предположительно зафиксировали действия, похожие на вброс бюллетеней на одном из участков в Москве, подсчет голосов на участке приостановлен, сообщается в телеграм-канале Мосгоризбиркома.

Армия и оружие Пентагон опубликовал доклад о связях России и Талибана "Россия, скорее всего, продолжит поддерживать усилия США по примирению с талибами в надежде, что это примирение предотвратит долгосрочное военное присутствие США (в Афганистане)", - говорится в опубликованном в среду докладе Пентагоне о безопасности в Афганистане.

Общество Москвичи на электронном голосовании поддержали поправки в Конституцию В Москве подвели итоги электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ, в котором приняли участие почти 1,1 миллиона жителей столицы и Нижегородской области. 22

Игры Опубликован трейлер игры Crysis Remastered Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта. 35

Политика Сайт ОП подвергся хакерской атаке с украинского IP-адреса Официальный сайт Общественной палаты РФ вновь подвергся хакерской атаке, IP-адрес, с которого она произведена, находится на Украине, несколько сообщений о ходе наблюдения за голосованием по поправкам в конституцию были заменены фейками, сообщили РИА Новости в ОП РФ. 19

Происшествия Избирком, где журналисту сломали руку, заявил о пропаже документов Председатель ТИК №16 Центрального района Петербурга Ольга Сердюк прокомментировала случившееся на УИК №2191, откуда 30 июня со сломанной рукой увезли журналиста Давида Френкеля. 19

Здоровье Энтони Фаучи заявил, что власти США не контролируют пандемию коронавируса Напомним, ранее администрация президента США Дональда Трампа заявила, что пандемия коронавируса в США находится под контролем, за исключением всплесков на юге и западе страны.