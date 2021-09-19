Австралия отказалась от сделки 2016 года с группой ВМФ Франции по строительству флота атомных подводных лодок, объявляя в четверг о планах строительства, как минимум, восьми ядерных самолетов с США и британской технологией в трехстороннем партнерстве по безопасности.
Норвегия строит хранилища для углекислого газа в Арктике Норвежская компания Horisont Energi подала заявку на создание хранилища углекислого газа у северного побережья Норвегии под названием Barents Blue, которое способно удерживать в два раза больше выбросов парниковых газов, чем сейчас это происходит в стране.
На снимке запечатлён процесс монтажа картины, поклонники кинокомиксов DC получили возможность увидеть, в каких условиях работает Ривз. https: / / twitter.com / mattreevesLA / status / 1439348956891267072 Напомним, День Бэтмена поклонники супергероя отмечают в третью субботу сентября.