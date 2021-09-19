Новый способ сохранения природы в Арктике – углеродные хранилища

Норвегия строит хранилища для углекислого газа в Арктике Норвежская компания Horisont Energi подала заявку на создание хранилища углекислого газа у северного побережья Норвегии под названием Barents Blue, которое способно удерживать в два раза больше выбросов парниковых газов, чем сейчас это происходит в стране.