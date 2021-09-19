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ЦИК огласил первые итоги выборов в Госдуму

Центризбирком России огласил первые итоги выборов депутатов Госдумы по федеральному списку.
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Предварительные лидеры дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму РФ объявлены в Нижегородской области.
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Лидирует «Единая Россия» и на выборах в региональный парламент, после первых данных Центральной избирательной комиссии, единороссы набирают больше 49%.
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ЛДПР и «Справедливая Россия – За правду» набрали 9,8 и 9,6 процента голосов соответственно, Партия пенсионеров – 6,2 процента.
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Предварительные лидеры ДЭГ на выборах в Госдуму объявлены в Нижегородской области
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Появились первые официальные данные ЦИК по выборам в Госдуму
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