Политика

ИзвестияИзвестияЦИК огласила данные по голосованию после обработки 97,03% протоколов

Принятие поправок в Конституцию РФ поддержали 78,06% россиян, против высказались 21,13%, такие данные предоставила ЦИК после обработки 97,03% протоколов. Избирательные участки начали работу 25 июня на всей территории России.
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ЦИК обработал 100% протоколов на голосовании по Конституции

РИА Новости03:48

ЦИК обработал 100% протоколов на голосовании по Конституции

Телеканал 360°02:52

Голосование по Конституции: за 82%, против 16% проголосовавших саратовцев

Московский Комсомолец01:43

ЦИК обработал 100% бюллетеней голосования по поправкам к Конституции

Взгляд.ру02:52

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:42

В Коми обработали 94,15% протоколов после голосования по конституции

ТАССвчера в 17:03

Центризбирком обработал 100% протоколов голосования по поправкам

Народные новости02:52
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 04:28, Ашберн
Энергетика

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ

Польская энергетическая компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат.
ТАСС вчера в 09:13
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Армия и оружие

Россия продемонстрировала используемое в Сирии оружие

По мнению экспертов, ОТРК используются в Сирии весьма редко, в основном для уничтожения самолётов и штабов боевиков.
Discover24 03:34
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Общество

В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
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Происшествия

Число погибших при сходе оползня в Мьянме увеличилось до 113

Число погибших в результате оползня в районе добычи нефрита на севере Мьянме достигло 113.
RT на русском 04:20
Происшествия

В Свердловской области от коронавируса скончались еще шесть человек

В Свердловской области за сутки подтверждена смерть еще шести пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией.
Политсовет 03:43
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Гаджеты

Скручивающийся смартфон LG выйдет в начале следующего года

ITZine.ru 03:42
Политика

NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»

Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
РБК вчера в 23:12
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Происшествия

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
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Здоровье

ВОЗ изучит данные о новом штамме свиного гриппа в Китае

Очередные результаты исследования вируса G4 доказывают возможность появления новой пандемии, так как мутирующий вирус может распространяться между людьми.
Evo-rus.com 02:16
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Футбол

Месси забил 700-й гол за карьеру

ODDS.ru вчера в 00:48
Авто

Новая модель Suzuki Across оказалась копией Toyota RAV4

Компании Suzuki и Toyota официально представили свою дебютную совместную модель - кроссовер Suzuki Across, который оказался точной копией китайской версии Toyota RAV4 под названием Wildlander.
Letnews.ru 03:24
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Политика

Поправки к Конституции России поддержали 77,92% проголосовавших

Поправки к Конституции РФ на общероссийском голосовании поддержали 77,92% проголосовавших, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ по итогам обработки 100% протоколов.
ТАСС 02:51
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Политика

Поправки в Конституцию начнут действовать после подведения итогов ЦИК

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас рассказал РИА Новости о том, каким образом и когда начнут действовать новые поправки в Конституцию РФ.
Live24 03:32
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Здоровье

Федеральный Роспотребнадзор разрешил Пермскому краю перейти на второй этап снятия ограничений по COVID-19

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ Ирина Брагина направила в адрес регионального управления Роспотребнадзора ответ по вопросу поэтапного снятия ограничительных мер в Пермском крае.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 04:14
Политика

Шредер назвал фальшивыми аргументы США по санкциям против СП-2

Аргументы США по поводу санкций против «Северного потока – 2» являются фальшивыми, заявил в среду, 1 июля, бывший канцлер Германии Герхард Шредер.
Известия вчера в 05:39
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Общество

Серебренников рассказал, что у него нет денег на выплату Минкульту

Газета.Ru 02:29
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Общество

ФСБ изъяла в разных регионах страны 77 единиц оружия и 103 кг тротила

REGNUM 03:42
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Гаджеты

SK hynix начинает серийное производство памяти HBM2E

Компания SK hynix объявила о начале полномасштабного серийного производства высокоскоростной памяти DRAM или HBM2E.
iXBT.com 03:44
Экономика

Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже

Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже в четверг, 2 июля, говорится в сообщении компании.
ТАСС 04:14
Происшествия

После падения на девочку бутылки с 23 этажа завели уголовное дело

По данным подмосковного управления МВД, пакет с мусором, в котором находилась злополучная бутылка, с балкона общего пользования на 23 этаже выбросили друзья проживающего в доме семилетнего мальчика, заглянувшие к нему в гости.
Вести.Ru 03:21
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Общество

Обвинившие Вайнштейна в домогательствах женщины получат $19 млн

Отмечается, средства получат работавшие в Weinstein Company женщины-жертвы домогательств со стороны Вайнштейна и дискриминации по половому признаку.
Rostov gazeta вчера в 06:40
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Экономика

Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки

В протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 12 мая действительно говорится, что все промышленные компании, вошедшие в список, должны зарегистрироваться в системах ГИСП или ГИС ТЭК и еженедельно обновлять информацию о финансово-экономическом состоянии.
Коммерсантъ вчера в 18:00
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Общество

В Кузбассе выявили 62 новых случая коронавируса

В Кузбассе за сутки выявлено 62 случая коронавируса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:35
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Культура

Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI

ToDay News Ufa вчера в 07:40
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Шоу-бизнес

Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли

Известный голивудский актер Брэд Питт впервые с 2016 года посетил актрису Анджелину Джоли. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 30 июня в 11:52
Космос

Семь планет выстроятся 4 июля в большой парад Солнечной системы

VN.RU 03:00
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Экономика

Состояние самого богатого в мире человека достигло $172 миллиардов

Состояние богатейшего человека мира - главы компании Amazon - Джеффа Безоса подскочило до нового исторического рекорда в 171,6 миллиарда долларов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).
РИА Новости 02:18
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Здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть

Известия Мордовии 04:00
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Футбол

Уткин ответил на призыв Черчесова проголосовать по поправкам в конституцию

Известный блогер Василий Уткин отреагировал на призыв главного тренера сборной России Станислава Черчесова принять участие в голосовании по поправкам в конституцию.
Чемпионат 04:11
Происшествия

Дело сестер Хачатурян могут рассматривать в закрытом режиме

Уголовное дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца в составе группы по предварительному сговору, в случае утверждения обвинительного заключения будет рассмотрено в столичном суде в закрытом режиме.
ТАСС 03:58
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