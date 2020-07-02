Принятие поправок в Конституцию РФ поддержали 78,06% россиян, против высказались 21,13%, такие данные предоставила ЦИК после обработки 97,03% протоколов. Избирательные участки начали работу 25 июня на всей территории России.

ЦИК огласила данные по голосованию после обработки 97,03% протоколов

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