Политика
ИзвестияЦИК огласила данные по голосованию после обработки 97,03% протоколов
Принятие поправок в Конституцию РФ поддержали 78,06% россиян, против высказались 21,13%, такие данные предоставила ЦИК после обработки 97,03% протоколов. Избирательные участки начали работу 25 июня на всей территории России.
Читать в источнике
Оценить6,5K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 04:28, Ашберн
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ
Польская энергетическая компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат.
ТАСС вчера в 09:13
Армия и оружие
Россия продемонстрировала используемое в Сирии оружие
По мнению экспертов, ОТРК используются в Сирии весьма редко, в основном для уничтожения самолётов и штабов боевиков.
Discover24 03:34
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Происшествия
Число погибших при сходе оползня в Мьянме увеличилось до 113
Число погибших в результате оползня в районе добычи нефрита на севере Мьянме достигло 113.
RT на русском 04:20
Происшествия
В Свердловской области от коронавируса скончались еще шесть человек
В Свердловской области за сутки подтверждена смерть еще шести пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией.
Политсовет 03:43
Политика
NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»
Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
РБК вчера в 23:12
Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
Здоровье
ВОЗ изучит данные о новом штамме свиного гриппа в Китае
Очередные результаты исследования вируса G4 доказывают возможность появления новой пандемии, так как мутирующий вирус может распространяться между людьми.
Evo-rus.com 02:16
Футбол
Месси забил 700-й гол за карьеру
ODDS.ru вчера в 00:48
Авто
Новая модель Suzuki Across оказалась копией Toyota RAV4
Компании Suzuki и Toyota официально представили свою дебютную совместную модель - кроссовер Suzuki Across, который оказался точной копией китайской версии Toyota RAV4 под названием Wildlander.
Letnews.ru 03:24
Политика
Поправки к Конституции России поддержали 77,92% проголосовавших
Поправки к Конституции РФ на общероссийском голосовании поддержали 77,92% проголосовавших, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ по итогам обработки 100% протоколов.
ТАСС 02:51
Политика
Поправки в Конституцию начнут действовать после подведения итогов ЦИК
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас рассказал РИА Новости о том, каким образом и когда начнут действовать новые поправки в Конституцию РФ.
Live24 03:32
Здоровье
Федеральный Роспотребнадзор разрешил Пермскому краю перейти на второй этап снятия ограничений по COVID-19
Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ Ирина Брагина направила в адрес регионального управления Роспотребнадзора ответ по вопросу поэтапного снятия ограничительных мер в Пермском крае.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 04:14
Политика
Шредер назвал фальшивыми аргументы США по санкциям против СП-2
Аргументы США по поводу санкций против «Северного потока – 2» являются фальшивыми, заявил в среду, 1 июля, бывший канцлер Германии Герхард Шредер.
Известия вчера в 05:39
Гаджеты
SK hynix начинает серийное производство памяти HBM2E
Компания SK hynix объявила о начале полномасштабного серийного производства высокоскоростной памяти DRAM или HBM2E.
iXBT.com 03:44
Экономика
Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже
Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже в четверг, 2 июля, говорится в сообщении компании.
ТАСС 04:14
Происшествия
После падения на девочку бутылки с 23 этажа завели уголовное дело
По данным подмосковного управления МВД, пакет с мусором, в котором находилась злополучная бутылка, с балкона общего пользования на 23 этаже выбросили друзья проживающего в доме семилетнего мальчика, заглянувшие к нему в гости.
Вести.Ru 03:21
Общество
Обвинившие Вайнштейна в домогательствах женщины получат $19 млн
Отмечается, средства получат работавшие в Weinstein Company женщины-жертвы домогательств со стороны Вайнштейна и дискриминации по половому признаку.
Rostov gazeta вчера в 06:40
Экономика
Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки
В протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 12 мая действительно говорится, что все промышленные компании, вошедшие в список, должны зарегистрироваться в системах ГИСП или ГИС ТЭК и еженедельно обновлять информацию о финансово-экономическом состоянии.
Коммерсантъ вчера в 18:00
Общество
В Кузбассе выявили 62 новых случая коронавируса
В Кузбассе за сутки выявлено 62 случая коронавируса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:35
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
ToDay News Ufa вчера в 07:40
Шоу-бизнес
Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли
Известный голивудский актер Брэд Питт впервые с 2016 года посетил актрису Анджелину Джоли. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 30 июня в 11:52
Экономика
Состояние самого богатого в мире человека достигло $172 миллиардов
Состояние богатейшего человека мира - главы компании Amazon - Джеффа Безоса подскочило до нового исторического рекорда в 171,6 миллиарда долларов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).
РИА Новости 02:18
Здоровье
Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть
Известия Мордовии 04:00
Футбол
Уткин ответил на призыв Черчесова проголосовать по поправкам в конституцию
Известный блогер Василий Уткин отреагировал на призыв главного тренера сборной России Станислава Черчесова принять участие в голосовании по поправкам в конституцию.
Чемпионат 04:11
Происшествия
Дело сестер Хачатурян могут рассматривать в закрытом режиме
Уголовное дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца в составе группы по предварительному сговору, в случае утверждения обвинительного заключения будет рассмотрено в столичном суде в закрытом режиме.
ТАСС 03:58