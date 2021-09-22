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ЦИК огласила распределение мандатов в Госдуме

Центральная избирательная комиссия РФ опубликовала предварительные данные о распределении мандатов в нижней палате Федерального собрания.
URA.Ru
По итогам «Единая Россия» получила 324 мандата из 450 и сохранила конституционное большинство.
Коммерсантъ
«Итоговые протоколы избиркомов по выборам в Госдуму объективно отражают результат голосования»,— сказала госпожа Памфилова.
Коммерсантъ
В России подвели итоги выборов в Госдуму, прошедших с 17 по 19 сентября.
URA.Ru

Подробнее о событии

ЦИК обнародовал распределение мандатов в Госдуму
Новые Известия07:33
ЦИК огласил распределение мандатов в Госдуму
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Как распределились между партиями места в Госдуме
ТАСС22 сентября в 11:19
ЦИК огласила распределение мандатов в Госдуме
URA.Ru22 сентября в 13:13
ЦИК озвучила результаты распределения мандатов в Госдуме между партиями
Накануне.Ru21 сентября в 12:14
ЦИК обнародовал предварительное распределение мандатов в Госдуме
Вестник Кавказа21 сентября в 11:41
ЦИК опубликовал распределение мандатов по итогам выборов в Госдуму
АМИТЕЛ21 сентября в 11:30

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