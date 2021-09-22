URA.RuЦИК огласила распределение мандатов в ГосдумеЦентральная избирательная комиссия РФ опубликовала предварительные данные о распределении мандатов в нижней палате Федерального собрания.URA.RuПо итогам «Единая Россия» получила 324 мандата из 450 и сохранила конституционное большинство.Коммерсантъ«Итоговые протоколы избиркомов по выборам в Госдуму объективно отражают результат голосования»,— сказала госпожа Памфилова.КоммерсантъВ России подвели итоги выборов в Госдуму, прошедших с 17 по 19 сентября.URA.RuЧитать далееСвернутьНовые ИзвестияНовые ИзвестияDP.RUМедиапортал Правда СевераЧетвертая ВластьКараван ЯрмаркаОбласть 45Подробнее о событииЦИК обнародовал распределение мандатов в ГосдумуНовые Известия07:33ЦИК огласил распределение мандатов в ГосдумуКоммерсантъ06:03Как распределились между партиями места в ГосдумеТАСС22 сентября в 11:19ЦИК огласила распределение мандатов в ГосдумеURA.Ru22 сентября в 13:13ЦИК озвучила результаты распределения мандатов в Госдуме между партиямиНакануне.Ru21 сентября в 12:14ЦИК обнародовал предварительное распределение мандатов в ГосдумеВестник Кавказа21 сентября в 11:41ЦИК опубликовал распределение мандатов по итогам выборов в ГосдумуАМИТЕЛ21 сентября в 11:30Показать ещёОценитьПоделиться