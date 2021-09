РИА Новости: анализ показал, что размеры Марса делают его непригодным для жизни

Ученые обнародовали новые данные про Марс, на котором, вероятно, был совсем иной состав элементов в прошлом, передает РИА "Новости" со ссылкой на научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.