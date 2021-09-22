Наследники авторов Marvel судятся с Disney за права на популярных героев

Жалобы подаются против наследников популярных авторов Marvel вроде Стэна Ли, Стива Дитко и других, которые в свою очередь настаивают, что скоро у студии закончатся права на Человека-паука, Железного человека, Доктора Стрэнджа и других.