КПРФ заимела 57 мандатов (9 по избирательным округам и 48 по спискам); «Справедливая Россия» 27 мест (8 по округам и 19 по спискам); ЛДПР 21 мандат (2 одномандатника и 19 списочников); и «Новые люди» 13 мандатов исключительно по спискам.
Жалобы подаются против наследников популярных авторов Marvel вроде Стэна Ли, Стива Дитко и других, которые в свою очередь настаивают, что скоро у студии закончатся права на Человека-паука, Железного человека, Доктора Стрэнджа и других.
Среди кольчатых дождевых червей встречаются крупные виды, например, гигантский австралийский червь Megascolides australis может достигать трех метров в длину, а гигантский африканский червь Microchaetus rappi — 6,7 метра, но все они на два порядка меньше порождений фантазии Герберта.