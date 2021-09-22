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ЦИК огласила распределение мандатов в Госдуме

Центральная избирательная комиссия РФ опубликовала предварительные данные о распределении мандатов в нижней палате Федерального собрания.
URA.Ru
КПРФ заимела 57 мандатов (9 по избирательным округам и 48 по спискам); «Справедливая Россия» 27 мест (8 по округам и 19 по спискам); ЛДПР 21 мандат (2 одномандатника и 19 списочников); и «Новые люди» 13 мандатов исключительно по спискам.
Четвертая Власть
У "Справедливой России - За правду" в Думе будет 27 депутатов, 19 из которых проходят по федеральным спискам.
Вестник Кавказа
По одному депутату попали в парламент по одномандатным округам от "Гражданской платформы", "Родины" и Партии Роста.
Вестник Кавказа

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Распределены мандаты в новый созыв Госдумы
Караван Ярмарка08:13
ЦИК огласила распределение мандатов в Госдуме
URA.Ru22 сентября в 13:13
ЦИК РФ огласил распределение мандатов в Госдуму
DP.RU06:14
ЦИК огласил распределение мандатов в Госдуму
Коммерсантъ06:03
Жителям Балашихи сообщают: ЦИК распределил мандаты в новом созыве Госдумы
Факт (Балашиха)вчера в 12:26
ЦИК обнародовал распределение мандатов в Госдуму
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