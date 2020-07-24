ЦИК определится с проведением трёхдневных выборов в сентябре 2020 года
Добавим, в этом году гражданам России предстоит избрать губернаторов в 18 регионах, ещё в 11 регионах пройдут выборы в законодательные собрания субъектов РФ. Совфед на заседании 24 июля обсудит закон о возможности проведения голосования на выборах в течение нескольких дней — максимум трех дней.В источнике
С чего всё началось
Кремль и ЦИК решили опробовать формат трехдневных выборов в сентябре
В повестке заседания Центризбиркома, намеченного на 24 июля, значится пункт «О порядке досрочного голосования избирателей, участников референдума с применением дополнительных форм организации голосования при проведении выборов, референдумов в единый день голосования 13 сентября 2020 года».
РБК17:00
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