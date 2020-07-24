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REGNUM
REGNUM

ЦИК определится с проведением трёхдневных выборов в сентябре 2020 года

Добавим, в этом году гражданам России предстоит избрать губернаторов в 18 регионах, ещё в 11 регионах пройдут выборы в законодательные собрания субъектов РФ. Совфед на заседании 24 июля обсудит закон о возможности проведения голосования на выборах в течение нескольких дней — максимум трех дней.В источнике
С чего всё началось
РБК

Кремль и ЦИК решили опробовать формат трехдневных выборов в сентябре

В повестке заседания Центризбиркома, намеченного на 24 июля, значится пункт «О порядке досрочного голосования избирателей, участников референдума с применением дополнительных форм организации голосования при проведении выборов, референдумов в единый день голосования 13 сентября 2020 года».
РБК17:00
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РБК: трехдневное голосование пройдет на выборах уже в сентябре

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Коммерсантъ

РБК: трехдневное голосование пройдет на выборах 2020 года

Коммерсантъ18:12
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Выборы в формате трехдневного голосования, по данным РБК, могут пройти уже в сентябре

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URA.Ru

Кремль и ЦИК решились на трехдневные выборы осенью

URA.Ru17:37
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«Это подрыв системы»: россияне выступили против трехдневного голосования

Росбалтвчера в 07:48
Kazanfirst.ru

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В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет

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