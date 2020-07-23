Политика
REGNUMЦИК определится с проведением трёхдневных выборов в сентябре 2020 года
Добавим, в этом году гражданам России предстоит избрать губернаторов в 18 регионах, ещё в 11 регионах пройдут выборы в законодательные собрания субъектов РФ. Совфед на заседании 24 июля обсудит закон о возможности проведения голосования на выборах в течение нескольких дней — максимум трех дней.
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с чего всё началось
В повестке заседания Центризбиркома, намеченного на 24 июля, значится пункт «О порядке досрочного голосования избирателей, участников референдума с применением дополнительных форм организации голосования при проведении выборов, референдумов в единый день голосования 13 сентября 2020 года».РБКвчера в 17:00
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Происшествия
В Москве задержали 13 участников массовой драки
Полиция задержала в Москве 13 участников драки, в которой ранили одного человека, сообщает пресс-служба ГУМВД по Москве.
РИА Новости 01:32
Экономика
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
В России необходимо ввести отдельный налоговый вычет в размере 400 тысяч рублей для граждан, которые решили сами копить на будущую пенсию.
Вести.Ru 02:50
Общество
Дегтярев заявил об угрозе провокаций на митингах в Хабаровском крае
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил об оперативных данных от правоохранительных органов о возможных провокациях на стихийных митингах, которые проходят в регионе.
Интерфакс 01:19
Экономика
Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета 21 июля в 06:08
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием
Супруга погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым водителя Сергея Захарова Ирина подала в суд на следствие, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева.
Газета.Ru 03:35
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд из-за съемок сына с дронов
В результате репортеры неоднократно пытались проникнуть на частную территорию принца Гарри и Меган Маркл, а также по меньшей мере три раза в день над их жилищем стали пролетать дроны, делающие фотографии и видеозаписи семьи, в частности, их двухлетнего сына Арчи.
Известия вчера в 22:28
Политика
Тимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского
Решение повысить цены на газ на 7% стало неожиданным для всех жителей Украины, заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Известия вчера в 22:56
Здоровье
За сутки в Приамурье выявлено 28 новых заражений коронавирусом
В Амурской области лабораторно подтверждены 28 новых случаев COVID-2019.
Амур.инфо вчера в 02:58
Политика
В Канаде завершили анализ данных самописцев сбитого в Иране Boeing
Команда международных экспертов завершила предварительный анализ информации с бортовых самописцев сбитого в январе под Тегераном украинского самолета Boeing 737, сообщило канадское Бюро по безопасности на транспорте (TSB).
РИА Новости вчера в 17:01
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет вчера в 07:53
Политика
В Бельгии армяне нападают на азербайджанцев
Сообщается, что армяне, испугавшись активизации азербайджанцев в последние дни против провокационных попыток Армении, совершают нападения на дома азербайджанцев, избивают их и наносят серьезные повреждения.
Москва-Баку.ru 22 июля в 16:05
Путешествия
Крым принял первый миллион туристов
REGNUM 02:41
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Известия вчера в 22:41
Здоровье
Около четверти россиян сталкиваются с трудностями при покупке лекарств
Аналитики ФГБНУ "Национальный НИИ общественного здоровья Н.А. Семашко" и межотраслевого объединения "Фармпробег" установили, что порядка 23% жителей России сталкиваются с определенными трудностями при покупке лекарств.
Online47.ru вчера в 20:20
Футбол
Пять футболистов покинули ФК «Рубин»
Пятеро игроков футбольного клуба «Рубин» из Казани покинули команду по итогам сезона-2019/20.
Телеканал 360° вчера в 06:25
Общество
В Крыму за сутки выявили 18 носителей коронавируса
Симферополь, 24 июля 2020, 10:22 — REGNUM 18 случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Республике Крым, об этом 24 июля написал на своей странице в Facebook глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 03:22
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка «Невастройинвест»
Банк России отозвал лицензию у банка «Невастройинвест» (зарегистрирован в Санкт-Петербурге), сообщается на сайте регулятора.
Коммерсантъ 02:51
Футбол
«Локомотив» ответил «Спартаку» по поводу возможного взлома в Twitter
ФК «Локомотив» ответил «Спартаку», который предположил, что аккаунт «железнодорожников» взломали.
ProstoProSport 03:09
Политика
Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ
Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля.
Известия вчера в 18:42
Футбол
Месси может перебраться в «Интер», отец игрока купил дом в Милане
Сразу несколько итальянских источников сообщают, что капитан "Барселоны" Лионель Месси может продолжить карьеру в "Интере".
Soccer.ru 03:40
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемых в избиении и похищении человека
"Задержаны подозреваемые в жестоком избиении и насильном удержании молодого мужчины, которого увезли с заправки в Невском районе, удерживали в гараже и требовали деньги", - сказано в сообщении.
РИА Новости 03:23
Политика
Путин подписал указ о присвоении Кадырову звания генерал-майора
Глава Чечни отметил, что о присвоении звания ему сообщил Путин в ходе телефонного разговора, зачитав указ.
Слово и Дело вчера в 12:20
Шоу-бизнес
Давид Манукян прокомментировал слухи о расставании с Ольгой Бузовой
Блогер Давид Манукян снял несколько «сториз», в которых прокомментировал слухи о расставании с певицей Ольгой Бузовой.
Gazeta.SPb 22 июля в 15:05
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
Игры
Разработчики Control представили одиночную кампанию игры CrossfireX
Вашингтон, 23 июля 2020, 22:45 — REGNUM Финская студия Remedy представила одиночную кампанию для одного из самых популярных шутеров мира — Crossfire.
REGNUM вчера в 15:45
Шоу-бизнес
Жена Александра Буйнова сообщила об удалении желчного пузыря у певца
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что Певец Александр Буйнов рассказал о перенесенной операции.
VSE42.RU вчера в 23:43
Энергетика
Танкер ледового класса впервые доставил в Японию СПГ с Ямала
Токио, 24 июля 2020, 06:37 — REGNUM В японский порт Иокогама танкером ледового класса Arc7 «Владимир Русанов» впервые был доставлен сжиженный природный газ (СПГ) с месторождения на Ямале.
REGNUM вчера в 23:37