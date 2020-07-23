Политика

REGNUMREGNUMЦИК определится с проведением трёхдневных выборов в сентябре 2020 года

Добавим, в этом году гражданам России предстоит избрать губернаторов в 18 регионах, ещё в 11 регионах пройдут выборы в законодательные собрания субъектов РФ. Совфед на заседании 24 июля обсудит закон о возможности проведения голосования на выборах в течение нескольких дней — максимум трех дней.
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с чего всё началось

Кремль и ЦИК решили опробовать формат трехдневных выборов в сентябре

В повестке заседания Центризбиркома, намеченного на 24 июля, значится пункт «О порядке досрочного голосования избирателей, участников референдума с применением дополнительных форм организации голосования при проведении выборов, референдумов в единый день голосования 13 сентября 2020 года».
РБКвчера в 17:00

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Российские власти одобрили трехдневное голосование на выборах в сентябре

Lenta.ru03:19

РБК: трехдневное голосование пройдет на выборах уже в сентябре

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Кремль и ЦИК решили опробовать формат трехдневных выборов в сентябре

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Кремль и ЦИК решились на трехдневные выборы осенью

URA.Ruвчера в 17:37

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Росбалтвчера в 07:48
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Газета.Ru 03:35
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд из-за съемок сына с дронов

В результате репортеры неоднократно пытались проникнуть на частную территорию принца Гарри и Меган Маркл, а также по меньшей мере три раза в день над их жилищем стали пролетать дроны, делающие фотографии и видеозаписи семьи, в частности, их двухлетнего сына Арчи.
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Тимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского

Решение повысить цены на газ на 7% стало неожиданным для всех жителей Украины, заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
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Здоровье

За сутки в Приамурье выявлено 28 новых заражений коронавирусом

В Амурской области лабораторно подтверждены 28 новых случаев COVID-2019.
Амур.инфо вчера в 02:58
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В Канаде завершили анализ данных самописцев сбитого в Иране Boeing

Команда международных экспертов завершила предварительный анализ информации с бортовых самописцев сбитого в январе под Тегераном украинского самолета Boeing 737, сообщило канадское Бюро по безопасности на транспорте (TSB).
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Общество

Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России

Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
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Москва-Баку.ru 22 июля в 16:05
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Путешествия

Крым принял первый миллион туристов

REGNUM 02:41
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Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США

Известия вчера в 22:41
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Около четверти россиян сталкиваются с трудностями при покупке лекарств

Аналитики ФГБНУ "Национальный НИИ общественного здоровья Н.А. Семашко" и межотраслевого объединения "Фармпробег" установили, что порядка 23% жителей России сталкиваются с определенными трудностями при покупке лекарств.
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Футбол

Пять футболистов покинули ФК «Рубин»

Пятеро игроков футбольного клуба «Рубин» из Казани покинули команду по итогам сезона-2019/20.
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Экономика

ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка «Невастройинвест»

Банк России отозвал лицензию у банка «Невастройинвест» (зарегистрирован в Санкт-Петербурге), сообщается на сайте регулятора.
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Футбол

«Локомотив» ответил «Спартаку» по поводу возможного взлома в Twitter

ФК «Локомотив» ответил «Спартаку», который предположил, что аккаунт «железнодорожников» взломали.
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Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ

Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля.
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Месси может перебраться в «Интер», отец игрока купил дом в Милане

Сразу несколько итальянских источников сообщают, что капитан "Барселоны" Лионель Месси может продолжить карьеру в "Интере".
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"Задержаны подозреваемые в жестоком избиении и насильном удержании молодого мужчины, которого увезли с заправки в Невском районе, удерживали в гараже и требовали деньги", - сказано в сообщении.
РИА Новости 03:23
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Путин подписал указ о присвоении Кадырову звания генерал-майора

Глава Чечни отметил, что о присвоении звания ему сообщил Путин в ходе телефонного разговора, зачитав указ.
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Шоу-бизнес

Давид Манукян прокомментировал слухи о расставании с Ольгой Бузовой

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По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
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Жена Александра Буйнова сообщила об удалении желчного пузыря у певца

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Танкер ледового класса впервые доставил в Японию СПГ с Ямала

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