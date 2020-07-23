В повестке заседания Центризбиркома, намеченного на 24 июля, значится пункт «О порядке досрочного голосования избирателей, участников референдума с применением дополнительных форм организации голосования при проведении выборов, референдумов в единый день голосования 13 сентября 2020 года».

с чего всё началось

Добавим, в этом году гражданам России предстоит избрать губернаторов в 18 регионах, ещё в 11 регионах пройдут выборы в законодательные собрания субъектов РФ. Совфед на заседании 24 июля обсудит закон о возможности проведения голосования на выборах в течение нескольких дней — максимум трех дней.

ЦИК определится с проведением трёхдневных выборов в сентябре 2020 года

Происшествия В Москве задержали 13 участников массовой драки Полиция задержала в Москве 13 участников драки, в которой ранили одного человека, сообщает пресс-служба ГУМВД по Москве. 39

Экономика В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет В России необходимо ввести отдельный налоговый вычет в размере 400 тысяч рублей для граждан, которые решили сами копить на будущую пенсию. 1,8K

Общество Дегтярев заявил об угрозе провокаций на митингах в Хабаровском крае Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил об оперативных данных от правоохранительных органов о возможных провокациях на стихийных митингах, которые проходят в регионе. 452

Экономика Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции. 590

Происшествия Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием Супруга погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым водителя Сергея Захарова Ирина подала в суд на следствие, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева. 11

Общество Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд из-за съемок сына с дронов В результате репортеры неоднократно пытались проникнуть на частную территорию принца Гарри и Меган Маркл, а также по меньшей мере три раза в день над их жилищем стали пролетать дроны, делающие фотографии и видеозаписи семьи, в частности, их двухлетнего сына Арчи. 2

Политика Тимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского Решение повысить цены на газ на 7% стало неожиданным для всех жителей Украины, заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. 44

Политика В Канаде завершили анализ данных самописцев сбитого в Иране Boeing Команда международных экспертов завершила предварительный анализ информации с бортовых самописцев сбитого в январе под Тегераном украинского самолета Boeing 737, сообщило канадское Бюро по безопасности на транспорте (TSB).

Политика В Бельгии армяне нападают на азербайджанцев Сообщается, что армяне, испугавшись активизации азербайджанцев в последние дни против провокационных попыток Армении, совершают нападения на дома азербайджанцев, избивают их и наносят серьезные повреждения. 21

Здоровье Около четверти россиян сталкиваются с трудностями при покупке лекарств Аналитики ФГБНУ "Национальный НИИ общественного здоровья Н.А. Семашко" и межотраслевого объединения "Фармпробег" установили, что порядка 23% жителей России сталкиваются с определенными трудностями при покупке лекарств.

Футбол Пять футболистов покинули ФК «Рубин» Пятеро игроков футбольного клуба «Рубин» из Казани покинули команду по итогам сезона-2019/20.

Общество В Крыму за сутки выявили 18 носителей коронавируса Симферополь, 24 июля 2020, 10:22 — REGNUM 18 случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Республике Крым, об этом 24 июля написал на своей странице в Facebook глава региона Сергей Аксёнов. 215

Политика Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля. 522

Футбол Месси может перебраться в «Интер», отец игрока купил дом в Милане Сразу несколько итальянских источников сообщают, что капитан "Барселоны" Лионель Месси может продолжить карьеру в "Интере".

Происшествия В Петербурге задержали подозреваемых в избиении и похищении человека "Задержаны подозреваемые в жестоком избиении и насильном удержании молодого мужчины, которого увезли с заправки в Невском районе, удерживали в гараже и требовали деньги", - сказано в сообщении. 1

Игры Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru". 490

Игры Разработчики Control представили одиночную кампанию игры CrossfireX Вашингтон, 23 июля 2020, 22:45 — REGNUM Финская студия Remedy представила одиночную кампанию для одного из самых популярных шутеров мира — Crossfire.