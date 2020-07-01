Общество
Народные новостиЦИК опроверг информацию о данных голосования в Коми
Центральная избирательная комиссия опровергла информацию о том, что граждане республики Коми в большинстве своем проголосовали "против" поправок в Конституцию.
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Авто
Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями
Новые автомобили 29 июня в 23:14
Футбол
Семак одержал 50-ю победу во главе «Зенита»
Наставник «Зенита» Сергей Семак одержал 50-ю победу во главе команды из Санкт-Петербурга.
RT на русском 12:28
Политика
Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США
Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
Lenta.ru 05:28
Общество
США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru 10:34
Политика
Минтранс не подтвердил данные об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
Минтранс России опровергает данные о том, что авиационные рейсы из РФ в Турцию возобновятся с 15 июля.
ToDay News Ufa 13:46
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ 05:40
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
Общество
Памфилова заявила, что явка на голосовании по Конституции достигла 65%
Ранее «Мойка78» сообщала, что председатель ЦИК России Элла Памфилова назвала «очень достойной» явку на общероссийском голосовании по внесению поправок к Конституции РФ.
Мойка78 15:04
Киберспорт
По Worms анонсировали королевскую битву на 32 червяка
Игромания.ру 14:36
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Политика
Комиссия Думы проверяет на соответствие закону публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России изучает на предмет соответствия законодательству публикацию издания "Медуза" об обращении президента Владимира Путина к гражданам страны, записанном у нового памятника Советскому солдату во Ржеве, заявил глава комиссии Василий Пискарев.
ТАСС 06:34
Общество
Венедиктов назвал нечестным голосование на предприятиях
Заместитель руководителя Общественной палаты города Москвы, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов подверг критике голосование по поправкам к Конституции, организованное на предприятиях.
Коммерсантъ 09:10
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Роберт Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия 13:58
Общество
С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей
Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета 04:29
Происшествия
По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках
Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru вчера в 06:34
Происшествия
Москалькова попросила проверить инцидент с журналистом Френкелем
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила правоохранительные органы проверить инцидент с журналистом Давидом Френкелем, которому сломали руку на избирательном участке в Петербурге.
Интерфакс 15:41
Гаджеты
AMD выпустила бета-драйвер с поддержкой аппаратного ускорения планировщика GPU в Windows 10
Последняя функция обещает прирост производительности, так что AMD решила сильно не отставать от конкурента и представила бета-драйвер Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.5.1 (версия 20.10.17.04), который тоже поддерживает аппаратное ускорение планировщика GPU в Windows 10.
3DNews вчера в 17:04
Политика
Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней
В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Известия 09:33
Политика
Сайт ОП подвергся хакерской атаке с украинского IP-адреса
Официальный сайт Общественной палаты РФ вновь подвергся хакерской атаке, IP-адрес, с которого она произведена, находится на Украине, несколько сообщений о ходе наблюдения за голосованием по поправкам в конституцию были заменены фейками, сообщили РИА Новости в ОП РФ.
РИА Новости 15:49
Авто
Volvo отзывает более 2 млн своих автомобилей из-за дефекта
В 2,1 млн автомобилях шведской марки могут ослабнуть тросы в креплении ремней безопасности, что приведет к снижению защитного эффекта.
Tvoe-avto.com 09:43
Экономика
Что с 1 июля изменится для миллионов пенсионеров
Что с 1 июля изменится для миллионов пенсионеров.
Evo-rus.com 13:37
Технологии
«Яндекс.Лавка» откажется от бумажной упаковки в пользу пластика
Как выяснилось, производств бумажной упаковки требует в 17 раз больше воды, в 5 раз больше энергии и в 1,8 раза больше топлива.
Общественная служба новостей 10:45
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45
Культура
ЛГБТ-активист назвал реалистичным фильм HBO о пытках геев в Чечне
Фотограф Максим Лапунов, рассказавший о пытках в чеченской «секретной тюрьме» для геев, прокомментировал документальный фильм НВО «Добро пожаловать в Чечню» режиссёра из США Дэвида Франса.
News.ru 11:02
Культура
Создатель сериала «Бивис и Баттхед» выпустит два новых сезона
Сериал «Бивис и Баттхед» перезапустят. К выпуску готовят два новых сезона, спин-оффы и специальные эпизоды.
Телеканал 360° 16:12
Авто
Kia представил седан Kia K5 нового поколения для рынка США
Kia Optima, сменившая "имя" на Kia K5, дебютировала на американском рынке.
Новые автомобили 12:07
Общество
На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15