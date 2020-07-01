Центральная избирательная комиссия опровергла информацию о том, что граждане республики Коми в большинстве своем проголосовали "против" поправок в Конституцию.

ЦИК опроверг информацию о данных голосования в Коми

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