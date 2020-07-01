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ЦИК опубликовал первые данные по голосованию о поправках к Конституции

Принятие поправок к Конституции России поддержали 72,93% уже проголосовавших россиян. Об этом свидетельствуют первые данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Речь идет о голосовании на уже закрытых избирательных участках.В источнике
С чего всё началось
Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что по состоянию на утро 1 июля 2020 года в общероссийском голосовании за шесть дней приняли участие более 58,5 миллиона граждан, что составляет 55,22% от общего числа избирателей, зарегистрированных в Российской Федерации.
V1.ru08:01
Подробнее о событии

ЦИК запустила счетчик предварительных итогов голосования по Конституции

Lenta.ru08:06

ЦИК опубликовал первые данные по голосованию по поправкам к Конституции

РИА Новости08:00

ЦИК опубликовал первые данные голосования по поправкам к Конституции

V1.ru08:01

Первые итоги голосования по Конституции: За поправки - 72,8% россиян

Российская газета08:04

ЦИК: почти 73% — за поправки в Конституцию

НТВ07:59

Опубликованы первые результаты голосования по поправкам к Конституции

RT на русском07:58

ЦИК объявил первые результаты голосования по Конституции

РБК07:58
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Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом

В конце июня представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что существует угроза вторжения российских войск для восстановления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.
Известия06:15
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NYT сообщила о своих доказательствах «сговора» талибов с Москвой

Газета The New York Times сообщает, что получила свидетельства того, что американские спецслужбы перехватывали электронные данные о крупных переводах с банковского счета, контролируемого российской военной разведкой, на счет, связанный с движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ).
BFM.ru06:24
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В метро Петербурга на пути упала поломоечная машина

Санкт-Петербург, 1 июля 2020, 13:15 — REGNUM Попадание машины для мойки пола на железнодорожные пути «красной» ветки Петербургского метрополитена днем в среду нарушило штатное движение поездов от станции «Девяткино» до станции «Проспект Ветеранов».
REGNUM06:15
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СК заинтересовался сотрудником Генпрокуратуры, ударившим полицейского

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по факту применения насилия в отношении полицейского бывшим сотрудником Генеральной прокуратуры России", - сообщили в среду в СК России.
Российская газета06:28
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В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

По словам Крафт, Россия уничтожила свой механизм деконфликтинга с ООН и тем самым подвергла риску жизни миллионов жителей северо-запада Сирии Американский постоянные представитель США Келли Крафт на заседании Совета Безопасности ООН сообщила, что в Вашингтоне потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Военное деловчера в 23:17
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