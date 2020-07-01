ЦИК опубликовал первые данные по голосованию о поправках к Конституции
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Принятие поправок к Конституции России поддержали 72,93% уже проголосовавших россиян. Об этом свидетельствуют первые данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Речь идет о голосовании на уже закрытых избирательных участках.В источнике
С чего всё началось
Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что по состоянию на утро 1 июля 2020 года в общероссийском голосовании за шесть дней приняли участие более 58,5 миллиона граждан, что составляет 55,22% от общего числа избирателей, зарегистрированных в Российской Федерации.
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