ВедомостиЦИК опубликовал распределение депутатских мандатов по итогам выборовЦентральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала распределение мандатов в Госдуму VIII созыва после обработки 100% голосов.Ведомости"Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получает 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За Правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.РИА НовостиПо одному мандату в результате голосования по одномандатным округам у Партии Роста, партии "Родина" и "Гражданской платформы".РИА НовостиТакже в Думу проходят пятеро самовыдвиженцев по одномандатным округам.Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьМИР 24МИР 24ТВ ЦентрДума ТВНТВРосбалтИзвестияПарламентская газетаОбластная газетаAnewsВечерняя МоскваЭкономика сегодняZnak.comГлагоLЦентральная Служба НовостейДума ТВПолитическая ЭкспертизаРБКСлово и ДелоAtas.infoС чего всё началосьЦИК: «Единая Россия» по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ — 57Также пятипроцентный барьер удалось преодолеть партиям "Справедливая Россия — За правду" (7,46%) и "Новые люди" (5,32%) Официальные итоги выборов Центризбирком планирует подвести в пятницу.РИА Новостивчера в 11:35Подробнее о событииРоманов: самовыдвиженцы могут присоединяться к существующим фракциям в ГосдумеРИА Новостивчера в 15:38ЦИК: «Единая Россия» получила 324 места из 450 в новой ГосдумеДождьвчера в 11:05«Единая Россия» получает в Госдуме 324 депутатских мандатаИнтерфаксвчера в 11:11ЦИК России: партия «Единая Россия» получит 324 депутатских мандата в ГосдумеLenta.ruвчера в 11:10В ЦИК рассказали о распределении депутатских мандатов по итогам выборов в ГосдумуRT на русскомвчера в 11:17ЦИК обнародовал распределение мандатов в Госдуме VIII созываДума ТВвчера в 11:37В ЦИК сообщили, как распределятся места в ГосдумеURA.Ruвчера в 11:16Показать ещёОценить5,7KПоделиться