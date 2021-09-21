Будьте в Плюсе

ЦИК опубликовал распределение депутатских мандатов по итогам выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала распределение мандатов в Госдуму VIII созыва после обработки 100% голосов.
Ведомости
"Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получает 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За Правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
РИА Новости
По одному мандату в результате голосования по одномандатным округам у Партии Роста, партии "Родина" и "Гражданской платформы".
РИА Новости
Также в Думу проходят пятеро самовыдвиженцев по одномандатным округам.
Московский Комсомолец

С чего всё началось

ЦИК: «Единая Россия» по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ — 57
Также пятипроцентный барьер удалось преодолеть партиям "Справедливая Россия — За правду" (7,46%) и "Новые люди" (5,32%) Официальные итоги выборов Центризбирком планирует подвести в пятницу.
РИА Новостивчера в 11:35

Подробнее о событии

Романов: самовыдвиженцы могут присоединяться к существующим фракциям в Госдуме
РИА Новостивчера в 15:38
ЦИК: «Единая Россия» получила 324 места из 450 в новой Госдуме
Дождьвчера в 11:05
«Единая Россия» получает в Госдуме 324 депутатских мандата
Интерфаксвчера в 11:11
ЦИК России: партия «Единая Россия» получит 324 депутатских мандата в Госдуме
Lenta.ruвчера в 11:10
В ЦИК рассказали о распределении депутатских мандатов по итогам выборов в Госдуму
RT на русскомвчера в 11:17
ЦИК обнародовал распределение мандатов в Госдуме VIII созыва
Дума ТВвчера в 11:37
В ЦИК сообщили, как распределятся места в Госдуме
URA.Ruвчера в 11:16

Интересное

Слитые ролики от Apple показывают, как авторизованные мастерские обучают уговаривать клиентов на дорогой официальный ремонт

Обучающие ролики призваны помочь сертифицированным ремонтным мастерским удерживать позиции на рынке, где клиенты могут получить аналогичную услугу гораздо дешевле.
3DNews17:21

Си-Джей из GTA в жизни был бы красавчиком. Блогер узнал это, сделав героев игры реалистичными

Не обошлось в ролике и без Карла Джонсона — первого афроамериканского протагониста, более известного любителям компьютерных игр как Си-Джей из Лос-Сантоса, появившегося в части San Andreas.
Medialeaksвчера в 09:49