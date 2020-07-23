Политика
КоммерсантъЦИК опять разместил в Twitter опрос о многодневном голосовании
Центризбирком вновь разместил в своем аккаунте в Twitter публикацию, где спрашивается мнение подписчиков, удобна ли практика многодневного голосования. Накануне опрос был удален после того, как собрал 93% отрицательных ответов. К 20:30 «нет» проголосовали более 95% из свыше 26 тыс. ответивших.
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Здоровье
249 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки
На 23 июля в Свердловской области у 18 733 человек выявлен коронавирус COVID-19.
Kursk.com 04:01
Футбол
Пять футболистов покинули ФК «Рубин»
Пятеро игроков футбольного клуба «Рубин» из Казани покинули команду по итогам сезона-2019/20.
Телеканал 360° 06:25
Здоровье
Осенью на Сахалине рассчитывают начать вакцинацию от ковида
Заместитель председателя областного правительства Владимир Ющук сказал, что на этот вопрос сейчас точно никто не ответит, но поделился своим видением ситуации.
Сахалин.Инфо 19:55
Армия и оружие
В Сирии захватили микроскопический разведывательный дрон США
Shraibikus News 21 июля в 04:11
Общество
СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.
RT на русском 10:17
Происшествия
Мужчина с ножом ворвался в отделение Сбербанка в Подмосковье
Мужчина, вооруженный ножом, ворвался в одно из отделений Сбербанка в подмосковной Балашихе, сообщает телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Московской области.
РБК 19:49
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
Футбол
Рекордный контракт Стерлинга с Adidas на € 11 млн в год может помочь переходу в «Реал»
Сумма сделки составила около € 11 млн в год с учётом всех бонусов, что является рекордной сделкой для всего британского футбола.
Чемпионат 19:43
Общество
Доктор Мясников назвал способ избавления от бессонницы
Телеведущий и российский врач Александр Мясников, более известный как доктор Мясников, рассказал о простом способе избавления от бессонницы.
Lenta.ru 18:33
Экономика
Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность
Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то Минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскмоу производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам.
REGNUM 17:04
Происшествия
В Тегеране приземлился перехваченный истребителями США иранский лайнер
Российская газета 18:51
Политика
Парламент Хорватии одобрил новый состав правительства страны
Парламент Хорватии одобрил предложения по созданию кабинета министров, внесенные в четверг премьер-министром, лидером победившей на парламентских выборах партии "Хорватское демократическое содружество" Андреем Пленковичем, получившим от президента страны Зорана Милановича мандат на формирование нового правительства.
ТАСС 18:52
Шоу-бизнес
Актриса Кристина Асмус пошутила над разводом с Харламовым
Актриса Кристина Асмус пошутила над своим разводом с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Известия 16:40
Кино
Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии
Evo-rus.com 10:21
Политика
Помпео заявил о 50 годах советской оккупации Прибалтики
Госсекретарь США Майк Помпео выложил в своем Twitter-аккаунте видеообращение, в котором заявил о 50 годах оккупации стран Прибалтики — Эстонии, Латвии и Литвы — Советским Союзом.
Lenta.ru 12:39
Общество
Масштабные кадровые изменения прошли в правительстве Забайкалья
В правительстве Забайкалья произошли новые кадровые назначения. Первым заместителем губернатора стал Андрей Кефер.
Zabnews.ru 19:50
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 13:40
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов прошли процедуру взвешивания перед боем
Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов накануне поединка приняли участие в процедуре взвешивания.
РИА Новости 07:59
Общество
Еще несколько девушек обвинили Михаила Скипского в домогательствах
Михаила Скипского в домогательствах, передает телеканал Москва 24. Девушки заявили, что на тот момент они были несовершеннолетними.
Москва 24 09:15
Происшествия
По делу о разбое бойцов спецназа ФСБ вынесен первый приговор
По данным агентства, осужденный является одним из организаторов нападения бойцов спецназа ФСБ «Альфа» и «Вымпел» на столичный банк «Металлург» под видом оперативных мероприятий летом 2019 года.
Lenta.ru вчера в 11:20
Кино
Disney перенесла «Аватар 2» на 2022 год и другие картины
Корпорация The Walt Disney Company заявила о переносе фильма «Аватар 2» на 2022 год, а также премьеры «Мулан».
Мойка78 20:02
Политика
Трамп допустил закрытие других китайских дипучреждений в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что вслед за консульством Китая в Хьюстоне могут быть закрыты и другие китайские дипмиссии в стране.
RT на русском 06:52
Происшествия
Мосгорсуд отменил решение об аресте экс-полицейских по делу Голунова
Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста четырем бывшим полицейским, проходящим по делу журналиста Ивана Голунова.
Газета.Ru вчера в 13:07
Гаджеты
Asus представила самый мощный в мире смартфон ROG Phone 3
Компания ASUS презентовала геймерский смартфон ROG Phone 3, который располагает поистине топовыми параметрами.
Piter.tv 05:19
Наука
Обнаружена рыба, которая не накапливает микропластик в организме
Регулярно ученые публикуют результаты своих исследований, в которых рассказывают об обнаружении в морских обитателях частиц микропластика.
Газета DAILY 14:25
Общество
В Подмосковье продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет
Уточняется, что режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.
РИА Новости 12:19
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru 21 июля в 03:27
Политика
Кадыров сообщил о «санкциях» против Помпео
Аргументы и Факты 19:32
Авто
Завод по производству BMW откроется в Калининграде в 2021 году
«Запланированный на июль 2021 года запуск нового предприятия с углубленной технологией и полным циклом производства автомобилей BMW позволит компании соответствовать требованиям специнвестконтракта (СПИК) по уровню локализации выпускаемой продукции», — говорится в сообщении.
Автоновости дня 04:22