с чего всё началось

Центризбирком вновь разместил в своем аккаунте в Twitter публикацию, где спрашивается мнение подписчиков, удобна ли практика многодневного голосования. Накануне опрос был удален после того, как собрал 93% отрицательных ответов. К 20:30 «нет» проголосовали более 95% из свыше 26 тыс. ответивших.

ЦИК опять разместил в Twitter опрос о многодневном голосовании

Политика Сенат США одобрил свою версию проекта военного бюджета на $740,5 млрд Сенат Конгресса США утвердил свою версию бюджета национальной обороны на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) на $740,5 млрд, сообщает СNВС.

Футбол «Ювентус» проиграл «Удинезе» в матче чемпионата Италии по футболу Футболисты туринского "Ювентуса" на выезде потерпели поражение от "Удинезе" в матче 35-го тура чемпионата Италии.

Космос Ученый рассказал об упавшем в Японии метеорите Ученый из токийского Государственного музея науки Сигэкадзу Ёнэда рассказал об упавшем в Японии метеорите. 4

Политика США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля. 305

Политика Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-майора, также он переведен из подведомственности МВД в Росгвардию - соответствующий указ подписал и зачитал главе региона по телефону президент России Владимир Путин. 4K

Общество Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям. 651

Общество Беглов подписал закон об ограничении торговли алкоголем в жилых домах Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал указ о запрете на торговлю алкогольной продукцией в придомовых заведениях площадью менее 50 кв. м. Указ вступает в силу с 1 января 2021 года. 108

Политика Помпео заявил о 50 годах советской оккупации Прибалтики Госсекретарь США Майк Помпео выложил в своем Twitter-аккаунте видеообращение, в котором заявил о 50 годах оккупации стран Прибалтики — Эстонии, Латвии и Литвы — Советским Союзом. 40

Кино Джеймс Кэмерон уже восхищен тем, каким получается «Аватар 2» В интервью Toronto Sun режиссер не скрывает радости от того, что фильм получается соответствующим задуманному: Я работаю с кадрами со съемок каждый день. 3

Политика Москва обвинила Киев в фактическом выходе из минских соглашений Москва расценивает решение Верховной Рады Украины о проведении местных выборов в октябре текущего года как фактический выход из минских договорённостей. 90

Общество Росстандарт утвердил ГОСТ для защиты от недолива топлива на АЗС Как пишет издание «Ведомости» со ссылкой на замглавы Росстандарта Алексея Кулешова, новый стандарт (ГОСТ Р) на топливораздаточные колонки (ТРК) утверждён ведомством и начнёт действовать с 1 октября нынешнего года. 7

Наука Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19 Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее. 82