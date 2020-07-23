Политика
КоммерсантъЦИК опять разместил в Twitter опрос о многодневном голосовании
Центризбирком вновь разместил в своем аккаунте в Twitter публикацию, где спрашивается мнение подписчиков, удобна ли практика многодневного голосования. Накануне опрос был удален после того, как собрал 93% отрицательных ответов. К 20:30 «нет» проголосовали более 95% из свыше 26 тыс. ответивших.
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с чего всё началось
Центризбирком вновь разместил в своем аккаунте в Twitter публикацию, где спрашивается мнение подписчиков, удобна ли практика многодневного голосования.Коммерсантъ12:08
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