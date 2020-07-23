Политика
КоммерсантъЦИК опять разместил в Twitter опрос о многодневном голосовании
Центризбирком вновь разместил в своем аккаунте в Twitter публикацию, где спрашивается мнение подписчиков, удобна ли практика многодневного голосования. Накануне опрос был удален после того, как собрал 93% отрицательных ответов. К 20:30 «нет» проголосовали более 95% из свыше 26 тыс. ответивших.
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Политика
Путин обсудил с Трампом сохранение международной безопасности
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули особую ответственность Москвы и Вашингтона за поддержание мира и международной безопасности.
Газета.Ru 14:38
Армия и оружие
Госиспытания пистолета-пулемета Калашникова успешно завершены
Межведомственная комиссия признала оружие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему название «9-миллиметровый пистолет-пулемет Калашникова ППК-20».
НТВ вчера в 08:36
Общество
Правозащитник сообщил об уходе 40 сторонников Сергия из монастыря
Более 40 человек, включая монахинь, духовенство и мирян, уже покинули Среднеуральский женский монастырь из-за несогласия с действиями лишенного сана схимонаха Сергия (Романова), но большинство насельниц до сих пор остается в обители, сообщил РИА Новости директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора, религиовед Роман Силантьев со ссылкой на свои источники в монастыре.
РИА Новости 12:19
Политика
МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений
Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».
Известия 17:01
Политика
На Украине потребовали завести дело из-за экспериментов США над людьми
Депутаты парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» обратились в Службу безопасности Украины (СБУ) с требованием возбудить дело из-за того, что США якобы незаконно тестировали бактериологическое оружие на украинцах.
Lenta.ru 16:47
Политика
Политолог оценил слова Зюганова о недоступности Путина для беседы
Слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова о сложностях в коммуникации с президентом России Владимиром Путиным не соответствуют действительности.
Lenta.ru 09:32
Кино
На онлайн-панели «Новых мутантов» показали первые минуты фильма
На онлайн-панели «Новых мутантов» с Comic-Con, в честь которой недавно показали трейлер, представили первые минуты картины.
Игромания.ру 17:46
Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК вчера в 13:07
Авто
Ford удвоил производство Bronco из-за ажиотажного спроса
ToDay News Ufa 11:52
Футбол
Пять футболистов покинули ФК «Рубин»
Пятеро игроков футбольного клуба «Рубин» из Казани покинули команду по итогам сезона-2019/20.
Телеканал 360° 06:25
Авто
Toyota презентовала свой обновленный логотип
Следуя примеру Volkswagen, BMW и Nissan, свой логотип обновила Toyota.
Автоновости дня 21 июля в 09:20
Кино
HBO показал трейлер второго сезона «Тёмных начал»
На онлайн Comic-Con канал HBO продемонстрировал трейлер второго сезона сериала «Тёмные начала», основанного на серии книг Филипа Пулмана «Северное сияние».
Игромания.ру 16:19
Экономика
Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность
Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то Минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскмоу производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам.
REGNUM 17:04
Политика
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год
Палата представителей конгресса Соединенных Штатов приняла оборонный бюджет на 2021 финансовый год.
Военное дело вчера в 00:45
Происшествия
На перехваченном истребителями США иранском самолете не было военных
Российская газета 17:46
Экономика
Путин поручил проработать хеджирование нефтегазовых доходов
В среду агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленный источник написало, что Россия вновь вернулась к рассмотрению вопроса о хеджировании нефтегазовых доходов, чтобы защитить страну на случай падения цен.
РИА Новости 05:48
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском вчера в 10:00
Политика
Путин подписал указ о проведении парада ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге
Владимир Путин издал указ, который регламентирует проведение главного военно-морского парада ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге.
КП - Санкт-Петербург 15:20
Космос
Ученые Беларуси стали инициаторами экспериментов в космическом проекте
Кстати, академическая наука страны стала еще с 2018 года и инициатором нескольких экспериментов в международном космическом проекте SIRIUS, подчеркнул в интервью БЕЛТА председатель Президиума НАН Владимир Гусаков.
Российская газета 04:10
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Родителям певицы удалось вернуть фонду весь долг, причем 7,2 млн из них должен быть выделить Шепелев, но не сделал этого.
Evo-rus.com 04:10
Экономика
В России могут приостановить индексацию зарплат чиновников
Москва, 21 июля 2020, 10:26 — REGNUM Министерство финансов России в 2021 году может отказаться от индексации окладов государственных служащих.
REGNUM 21 июля в 03:26
Общество
«London is the...Boom!» Представлен свежий трейлер Watch Dogs: Legion
В новом трейлере игры Watch Dogs: Legion рассказывается сюжет о том, как создать отряд сопротивления в Лондоне.
Чемпионат 11:46
Общество
Второй диплом в СахГУ будет только по двум специальностям
Предполагается, что поступая на бюджетное место в СахГУ по ряду специальностей, студентам предложат пройти обучение параллельно во втором вузе за счет области, таким образом, как рассказывал губернатор, сахалинцы на выходе получат два диплома.
Сахалин.Инфо 21 июля в 00:33
Шоу-бизнес
В Сети появилось новое фото принца Джорджа в честь его дня рождения
Делимся с вами фотографией, сделанной герцогиней Кембриджской, в честь седьмого дня рождения принца Джорджа, — лаконично подписано фото, опубликованное в официальном Instagram-блоге Кенсингтонского дворца.
Летидор вчера в 03:40
Религия
Турция назначила имамов для мечети Айя-София
В Турции назначили трех имамов для собора Айя-Софии, которая ранее получила статус мечети. В пятницу в ней пройдет первое служение.
Телеканал 360° 17:45
Футбол
Тренеры «Ливерпуля» и «Челси» сцепились во время матча
Во время спорного эпизода у Лэмпарда сдали нервы. Сначала он сцепился с помощником Клоппа Пепом Линдерсом.
Вести.Ru 14:56
Происшествия
В Поморье сотрудники детсада в наказание одели мальчиков в платья
В Архангельской области полиция начала проверку по факту принудительного переодевания мальчиков в платья в одном из детских садов города Котласа.
Российская газета 09:12