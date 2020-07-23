Центризбирком вновь разместил в своем аккаунте в Twitter публикацию, где спрашивается мнение подписчиков, удобна ли практика многодневного голосования. Накануне опрос был удален после того, как собрал 93% отрицательных ответов. К 20:30 «нет» проголосовали более 95% из свыше 26 тыс. ответивших.

ЦИК опять разместил в Twitter опрос о многодневном голосовании

Политика Путин обсудил с Трампом сохранение международной безопасности Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули особую ответственность Москвы и Вашингтона за поддержание мира и международной безопасности. 473

Армия и оружие Госиспытания пистолета-пулемета Калашникова успешно завершены Межведомственная комиссия признала оружие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему название «9-миллиметровый пистолет-пулемет Калашникова ППК-20». 170

Общество Правозащитник сообщил об уходе 40 сторонников Сергия из монастыря Более 40 человек, включая монахинь, духовенство и мирян, уже покинули Среднеуральский женский монастырь из-за несогласия с действиями лишенного сана схимонаха Сергия (Романова), но большинство насельниц до сих пор остается в обители, сообщил РИА Новости директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора, религиовед Роман Силантьев со ссылкой на свои источники в монастыре. 37

Политика МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE». 503

Политика На Украине потребовали завести дело из-за экспериментов США над людьми Депутаты парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» обратились в Службу безопасности Украины (СБУ) с требованием возбудить дело из-за того, что США якобы незаконно тестировали бактериологическое оружие на украинцах. 6

Происшествия Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства. 89

Футбол Пять футболистов покинули ФК «Рубин» Пятеро игроков футбольного клуба «Рубин» из Казани покинули команду по итогам сезона-2019/20.

Кино HBO показал трейлер второго сезона «Тёмных начал» На онлайн Comic-Con канал HBO продемонстрировал трейлер второго сезона сериала «Тёмные начала», основанного на серии книг Филипа Пулмана «Северное сияние».

Экономика Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то Минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскмоу производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам. 313

Экономика Путин поручил проработать хеджирование нефтегазовых доходов В среду агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленный источник написало, что Россия вновь вернулась к рассмотрению вопроса о хеджировании нефтегазовых доходов, чтобы защитить страну на случай падения цен. 67

Общество Госдума приняла закон о кальянах и вейпах Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение. 585

Космос Ученые Беларуси стали инициаторами экспериментов в космическом проекте Кстати, академическая наука страны стала еще с 2018 года и инициатором нескольких экспериментов в международном космическом проекте SIRIUS, подчеркнул в интервью БЕЛТА председатель Президиума НАН Владимир Гусаков.

Экономика В России могут приостановить индексацию зарплат чиновников Москва, 21 июля 2020, 10:26 — REGNUM Министерство финансов России в 2021 году может отказаться от индексации окладов государственных служащих. 484

Общество Второй диплом в СахГУ будет только по двум специальностям Предполагается, что поступая на бюджетное место в СахГУ по ряду специальностей, студентам предложат пройти обучение параллельно во втором вузе за счет области, таким образом, как рассказывал губернатор, сахалинцы на выходе получат два диплома.

Религия Турция назначила имамов для мечети Айя-София В Турции назначили трех имамов для собора Айя-Софии, которая ранее получила статус мечети. В пятницу в ней пройдет первое служение.

Футбол Тренеры «Ливерпуля» и «Челси» сцепились во время матча Во время спорного эпизода у Лэмпарда сдали нервы. Сначала он сцепился с помощником Клоппа Пепом Линдерсом.