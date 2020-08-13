ЦИК отчиталась о почти 15% голосов за Тихановскую в Минске
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Почти 15% избирателей, которые голосовали на выборах в Минске, отдали свои голоса за Светлану Тихановскую, об этом свидетельствуют данные ЦИК республики (.pdf). Согласно предварительным результатам, за нее отдали голоса 14,92%, за Александра Лукашенко — 64,49% избирателей.В источнике
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