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РБК
РБК

ЦИК отчиталась о почти 15% голосов за Тихановскую в Минске

Почти 15% избирателей, которые голосовали на выборах в Минске, отдали свои голоса за Светлану Тихановскую, об этом свидетельствуют данные ЦИК республики (.pdf). Согласно предварительным результатам, за нее отдали голоса 14,92%, за Александра Лукашенко — 64,49% избирателей.В источнике
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РБК

ЦИК отчиталась о почти 15% голосов за Тихановскую в Минске

РБК06:35
Life.ru

Белорусская ЦИК рассказала, сколько избирателей поддержали Лукашенко и Тихановскую в Минске и других регионах

Life.ru06:06
РИА Новости

ЦИК Белоруссии опубликовал результаты голосования в Минске

РИА Новости05:38
Коммерсантъ

ЦИК: в Минске за Лукашенко проголосовали 64,49%, за Тихановскую — 14,92%

Коммерсантъ05:45
Комсомольская правда

ЦИК Беларуси опубликовал предварительные итоги выборов в Минске

Комсомольская правда05:43
RT на русском

В ЦИК Белоруссии рассказали об итогах президентских выборов в Минске

RT на русском05:45
ТАСС

ЦИК опубликовал предварительные данные по итогам выборов в Минске

ТАСС05:33

В США назвали нереальным вступление Украины в НАТО

Эксперты делают вывод, что Соединенными Штатами необходимо прекратить поддерживать вступления Украины в НАТО, поскольку устойчивая ложная надежда на членство препятствует Киеву рассматривать более прагматичные и необходимые задачи.
В США назвали нереальным вступление Украины в НАТО
Известия23:47
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В Ростовской области увеличилось число тяжелых больных коронавирусом

Татьяна Быковская напомнила, что совсем недавно были «распечатаны» 112 резервных коек в центральной больнице Усть-Донецкого района, куда перенаправили потоки больных из ряда территорий, чтобы разгрузить госпиталь Волгодонска.
Волгодонская правда07:22

Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает смены места переговоров из-за событий в Белоруссии.
Интерфакс07:41
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Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости04:27
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В Google не ответили на запрос СПЧ о блокировках YouTube-каналов СМИ

6 августа СПЧ направил запрос в российский офис Google на имя руководителя Дэвида Снэддона с просьбой объяснить, по каким причинам блокируются без права восстановления каналы российских СМИ и блогеров, а также почему в их отношении не соблюдается процедура предупреждения нарушений правил сообщества и условий пользования платформы YouTube.
Известия08:47

В СК Белоруссии сообщили, что беспорядки в стране были скоординированы

Сотрудники СК отмечают, что они изучили записи с камер видеонаблюдения, после чего сделали вывод, что «координаторы профессионально организовывали толпу и призывали граждан к активным действиям».
Evo-rus.com07:14
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