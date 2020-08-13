ЦИК сообщил о 64% голосов за Лукашенко в Минске

По данным ЦИК, Лукашенко одержал уверенную победу. Однако соратники Тихановской не согласились с официальными итогами выборов. Четвертый день подряд по всей Белоруссии проходят акции протеста.