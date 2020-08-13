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Государственные Вести
Государственные Вести

ЦИК сообщил о 64% голосов за Лукашенко в Минске

По данным ЦИК, Лукашенко одержал уверенную победу. Однако соратники Тихановской не согласились с официальными итогами выборов. Четвертый день подряд по всей Белоруссии проходят акции протеста.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

История акций протеста в Белоруссии против результатов выборов президента

ТАСС09:07
URA.Ru

Тихановской могут отдать власть в Белоруссии. Правительство страны подает сигналы

URA.Ru06:43
РИА Новости

ЦИК Белоруссии опубликовал результаты голосования в Минске

РИА Новости05:38
Телеканал 360°

ЦИК Белоруссии: за Тихановскую проголосовали 15% минчан

Телеканал 360°06:15
RT на русском

В ЦИК Белоруссии рассказали об итогах президентских выборов в Минске

RT на русском05:45
Коммерсантъ

ЦИК: в Минске за Лукашенко проголосовали 64,49%, за Тихановскую — 14,92%

Коммерсантъ05:45
РБК

ЦИК отчиталась о почти 15% голосов за Тихановскую в Минске

РБК06:35

СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости08:54
1,1K

Россия начала отказываться от доллара

Страна начала отказываться от американской валюты в рамках стратегии, направленной на «дедолларизацию» российской экономики и снижение ее уязвимости из-за возможных санкций со стороны США.
Lenta.ru09:06
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МиГ-31БМ подняли на перехват самолетов США над Баренцевым морем

Российские военные в четверг поднимали в воздух модернизированный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31БМ для сопровождения над Баренцевым морем американского самолета-разведчика Poseidon.
Известия10:48
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Госпитализацию Ефремова связали со злоупотреблением алкоголем

У актера Михаила Ефремова, госпитализированного из здания суда в Боткинскую больницу, предположительно, мог развиться стеноз сосудов на фоне злоупотребления алкоголем, заявил знакомый с ситуацией источник.
Взгляд.ру11:37
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В США назвали нереальным вступление Украины в НАТО

Эксперты делают вывод, что Соединенными Штатами необходимо прекратить поддерживать вступления Украины в НАТО, поскольку устойчивая ложная надежда на членство препятствует Киеву рассматривать более прагматичные и необходимые задачи.
Известия23:47
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В Калининграде почтили память погибших моряков подлодки «Курск»

В Калининграде в филиале военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия» почтили память экипажа атомного подводного ракетного крейсера «Курск», который погиб 12 августа 2000 года после взрыва на глубине 108 м. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя Балтийского флота Романа Мартова.
РБКвчера в 06:56
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