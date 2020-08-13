ЦИК отчиталась о почти 15% голосов за соперницу Лукашенко в Минске
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ЦИК Белоруссии опубликовала предварительные данные итогов голосования в Минске и других регионах страны. В Минске за Александра Лукашенко проголосовали 64,49% избирателей, за Светлану Тихановскую – 14,92%.В источнике
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