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Ведомости
Ведомости

ЦИК отчиталась о почти 15% голосов за соперницу Лукашенко в Минске

ЦИК Белоруссии опубликовала предварительные данные итогов голосования в Минске и других регионах страны. В Минске за Александра Лукашенко проголосовали 64,49% избирателей, за Светлану Тихановскую – 14,92%.В источнике
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РБК

ЦИК отчиталась о почти 15% голосов за Тихановскую в Минске

РБК06:35
Комсомольская правда

ЦИК Беларуси опубликовал предварительные итоги выборов в Минске

Комсомольская правда05:43
RT на русском

В ЦИК Белоруссии рассказали об итогах президентских выборов в Минске

RT на русском05:45
Коммерсантъ

ЦИК: в Минске за Лукашенко проголосовали 64,49%, за Тихановскую — 14,92%

Коммерсантъ05:45
Life.ru

Белорусская ЦИК рассказала, сколько избирателей поддержали Лукашенко и Тихановскую в Минске и других регионах

Life.ru06:06
РИА Новости

ЦИК Белоруссии опубликовал результаты голосования в Минске

РИА Новости05:38
ТАСС

ЦИК опубликовал предварительные данные по итогам выборов в Минске

ТАСС05:33

Михаил Мишустин начал поездку по регионам ДФО с Чукотки

Премьер-министр Михаил Мишустин в сопровождении членов правительства в четверг, 12 августа, прибыл на Чукотку, где намерен посетить ряд социальных и производственных объектов и провести совещание с главой региона.
Коммерсантъ23:55
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Познер назвал Лукашенко «советским продуктом в худшем виде»

"Не надо было быть особенно проницательным человеком, чтобы еще тогда понять, кто такой Александр Лукашенко – советский продукт в худшем виде, человек, готовый ради удержания своей власти применить самые крайние меры", - отметил телеведущий.
Газета.Ru04:09
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Саратовской области не хватает почти 4 тысячи медработников

По информации руководителей медицинских организаций, подведомственных минздраву, фактическое высвобождение работников в связи с реорганизацией учреждений или сокращением в первом полугодии составило 56 человек, из них 10 медработников.
СаратовБизнесКонсалтинг06:31

Власти Белоруссии назвали провокацией выбрасывание формы силовиками

«Ещё вызывают вопросы сорванные с погон сержантские знаки отличия, это наталкивает на мысль, что комплектовали форму на скорую руку», — приводит заявление Госпогранкомитета РИА Новости.
Говорит Москва06:11

Кравчук допустил перенос площадки для переговоров по Донбассу

Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что допускает перенос площадки для переговоров по урегулированию из Белоруссии в Швецию, если возможность вести диалог в Минске из-за протестов пропадет.
РИА Новости07:05
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Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
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