Политика

Вести.RuВести.RuЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии

В Белоруссии ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты бывшему банкиру Виктору Бабарико, передает "Интерфакс".
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Лидия Ермошина
В декларации не отражены находящиеся в его фактической собственности и пользовании материальные средства и недвижимое имущество, а также доходы от деятельности ряда подконтрольных ему белорусских коммерческих структур.
— Лидия Ермошина, белорусский политикВзгляд.ру 05:55
с чего всё началось
Центризбирком Беларуси отказался зарегистрировать кандидатом на августовские президентские выборы арестованного в июне экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, сообщает «Еврорадио»; трансляция заседания ведется
 на сайте комиссии.
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