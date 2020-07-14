Политика
Вести.RuЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии
В Белоруссии ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты бывшему банкиру Виктору Бабарико, передает "Интерфакс".
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В декларации не отражены находящиеся в его фактической собственности и пользовании материальные средства и недвижимое имущество, а также доходы от деятельности ряда подконтрольных ему белорусских коммерческих структур.
— Лидия Ермошина, белорусский политикВзгляд.ру 05:55
с чего всё началось
Центризбирком Беларуси отказался зарегистрировать кандидатом на августовские президентские выборы арестованного в июне экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, сообщает «Еврорадио»; трансляция заседания ведется на сайте комиссии.Новая газета05:36
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 08:12, Ашберн
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39
Политика
Госдума обсудит приравнивание отчуждения территории РФ к экстремизму
Москва, 13 июля 2020, 17:34 — REGNUM Госдума на заседании 14 июля в первом чтении обсудит законопроект, в соответствии с которым посягательство на территориальную целостность России, в том числе на отчуждение части ее территории будет приравнено к экстремизму.
REGNUM вчера в 10:34
Происшествия
Адвокат отрицает, что Ефремов пытался дать взятку после ДТП
Михаил Ефремов не предлагал никому взяток после аварии, в результате которой погиб человек, заявил адвокат актера Эльман Пашаев.
Коммерсантъ 05:24
Происшествия
Американскую актрису Наю Риверу нашли мертвой в озере
Американская актриса Ная Ривера найдена мертвой в озере в Южной Калифорнии, сообщает CNN. 33-летняя Ривера пропала в среду, 8 июля.
РБК вчера в 17:59
Общество
Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля
Твой Иркутск 07:30
Армия и оружие
Армения и Азербайджан заявили о гибели четырёх военных на границе
RT на русском 07:11
Футбол
Семин призвал Кикнадзе уйти из «Локомотива» и «вообще из футбола»
После Вашего недопустимого и оскорбительного жеста в адрес болельщика ”Локомотива”, факт которого Вы публично признали, Вы должны уйти с поста генерального директора клуба и вообще из футбола.
РИА Новости 05:16
Общество
Символ Крымского моста кот Мостик станет журналистом
Символ моста через Керченский пролив кот-блогер Мостик сообщил, что решил связать свою дальнейшую судьбу с журналистикой, поэтому переезжает в крымское представительство МИА "Россия сегодня" в Симферополе.
РИА Новости 07:50
Политика
В ЛДПР назвали имена кандидатов на пост врио главы Хабаровского края
РИА Новости вчера в 21:12
Здоровье
Переболевшие коронавирусом теряют антитела к коронавирусу
Результаты новых исследований говорят о том, что количество антител к коронавирусу существенно снижается, а значит, что заразиться второй раз можно.
ToDay News Ufa вчера в 09:56
Энергетика
ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче
Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе.
Газета.Ru 12 июля в 06:33
Политика
Руди Джулиани заявил о новых фактах коррупции на Украине
По словам Джулиани, выпустившего на собственном YouTube-канале новое видео, большая часть из 5 миллиардов долларов американской помощи Украине была разворована.
Российская газета 03:08
Шоу-бизнес
Расставшаяся с хоккеистом Пелагея поздравила себя с днем рождения
Российская певица Пелагея во вторник, 14 июля, отмечает свой 34-й день рождения.
Народные новости 03:14
Футбол
Околоспортивные события недели
Мошенники "развели" Тедеско на 250 тыс. рублей Минувшая неделя получилась крайне неудачной для главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско.
RT на русском 07:15
Общество
Лобков высказался об обвинениях в домогательстве
Газета.Ru 05:46
Происшествия
Аспирант убил и расчленил профессора ради 1,5 миллиона рублей
Аспирант с другом расчленили тело и в несколько заходов перенесли его в съемную квартиру, где на балконе и устроили могильник: части рассовали по контейнерам и залили смесью хлорки и соляной кислоты.
Вести.Ru 01:31
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
RT на русском вчера в 21:36
Происшествия
Последствия урагана устраняют в Саратовской области
В городе Балаково Саратовской области устраняют последствия урагана. О том, есть ли пострадавшие, пока не известно.
Известия 07:12
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
Общество
Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа
Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление самого перевозчика.
BFM.ru вчера в 11:49
Здоровье
В Петербурге перестали выздоравливать пациенты с коронавирусом
В июле количество выздоровевших пациентов с коронавирусом пошло на спад.
Neva.Today 06:58
Общество
Россиян предупредили об опасности бессимптомного течения коронавируса
Люди с бессимптомным течением коронавируса чаще заражают окружающих, чем больные с тяжелой формой.
Lenta.ru 06:04
Здоровье
В Ростовской области коронавирус выявлен у 99 человек за сутки
На 14 июля в Ростовской области у 10 922 человек подтвержден коронавирус COVID-19.
Kursk.com 04:08
Футбол
Журавель: «В матчах „Спартака“ удивительным образом допускаются ошибки не в его пользу»
Комментатор Тимур Журавель заявил, что в матчах чемпионата России с участием московского «Спартака» часто допускаются судейские ошибки не в пользу «красно-белых».
Евро-футбол.ру 02:08
Общество
Собчак использовала в рекламе кадры своего задержания на протесте
Телеведущая Ксения Собчак использовала в рекламе супермаркета «Перекресток» реальные кадры своего задержания полицией на акции в поддержку Ивана Сафронова.
URA.Ru 03:51