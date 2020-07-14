Политика

Вести.RuВести.RuЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии

В Белоруссии ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты бывшему банкиру Виктору Бабарико, передает "Интерфакс".
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Лидия Ермошина
В декларации не отражены находящиеся в его фактической собственности и пользовании материальные средства и недвижимое имущество, а также доходы от деятельности ряда подконтрольных ему белорусских коммерческих структур.
— Лидия Ермошина, белорусский политикВзгляд.ру 05:55
с чего всё началось
Центризбирком Беларуси отказался зарегистрировать кандидатом на августовские президентские выборы арестованного в июне экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, сообщает «Еврорадио»; трансляция заседания ведется
 на сайте комиссии.
Новая газета05:36

Подробнее о событии

ЦИК снял Бабарико и Цепкало с президентской гонки в Белоруссии

Газета.Ru10:30

ЦИК отказал Цепкало в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии

РИА Новости05:52

ЦИК Белоруссии зарегистрировал Лукашенко кандидатом в президенты

РБК08:34

ЦИК отказал в регистрации главным оппонентам Лукашенко: остались спойлеры

Московский Комсомолец09:56

ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии

Вести.Ru06:16

Пять человек допущены Центризбиркомом к выборам президента Белоруссии

Эхо Москвы10:06

Лукашенко зарегистрировали кандидатом в президенты Белоруссии

Известия07:51
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 11:13, Ашберн

Выборы 2020 в Беларуси: зарегистрированы пять кандидатов, впервые в бюллетенях будет две женщины

КП - Беларусь06:53
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 11:13, Ашберн
Происшествия

В Крыму суд вынес приговор владельцу парка львов «Тайган»

Белогорск, Крым, 14 июля 2020, 15:34 — REGNUM Приговор в отношении владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова вынес Белогорский районный суд Республики Крым 14 июля Зубков признан виновным в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
REGNUM 08:34
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Здоровье

245 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки

За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 245 случаев коронавируса.
Уральский меридиан 02:57
1,4K
Общество

Прокуратура запросила условные сроки для 4 участников «Нового величия»

Прокурор на прениях сторон в Люблинском суде Москвы попросил приговорить троих фигурантов дела организации «Новое величие» к лишению свободы на сроки до 7,5 лет, четверым он предложил назначить условное наказание, передает ТАСС.
РБК 10:32
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Спорт

Российский борец Махов признан чемпионом Олимпиады-2012

Москва, 14 июля 2020, 12:55 — REGNUM Чемпионом летних Олимпийских игр 2012 года признан российский борец Билял Махов.
REGNUM 05:55
Происшествия

В Краснодаре пассажиров утонувшего трамвая эвакуировали на лодке

Пассажиров трамвая, почти наполовину угодившего под воду из-за мощного ливня в центре Краснодара, пришлось эвакуировать на надувной лодке.
Российская газета 10:58
Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости вчера в 11:59
8,4K
Политика

Госдума поддержала законопроект о защите территориальной целостности

Согласно законопроекту, к экстремизму предлагается приравнять нарушение территориальной целостности России, отчуждение части ее территории, а также призывы к таким действиям.
РБК 09:01
2K
Шоу-бизнес

Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке

Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь).
CT news вчера в 18:24
14
Общество

Сафронов не признает вину по делу о государственной измене

Задержанный бывший журналист и сотрудник Роскосмоса Иван Сафронов не признал вину на допросе по делу о государственной измене.
NewInform вчера в 10:30
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Шоу-бизнес

Вдову актера Проскурина выселили из московской квартиры

Еще не миновало и пары недель с трагедии, а его Вдова Ирина Хонда вынуждена покинуть квартиру, в которой она с мужем прожила в любви и согласии 10 лет.
Gazeta.SPb 12 июля в 14:49
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Футбол

Валерия Карпина обвинили в нанесении деловой репутации РПЛ

Главному тренеру ФК «Ростов» Валерию Карпину грозит серьезное наказание за его высказывание о ситуации в Российской футбольной премьер-лиге.
Блокнот Ростов-на-Дону 10:01
5
Политика

Суд в Нью-Йорке разрешил племяннице Трампа рассказывать о своей книге

Суд американского города Покипси (штат Нью-Йорк) разрешил племяннице президента США Дональда Трампа Мэри Трамп давать интервью или обсуждать свою книгу, публикация которой запланирована на 14 июля.
Известия вчера в 22:33
1
Авто

В России запретят ремонтировать машины восстановленными запчастями

В России запретят использовать для ремонта автомобилей бывшие в употреблении и восстановленные запчасти, стоимость которых гораздо ниже новых.
Известия 11:04
3
Общество

Навального вызвали на допрос в СК по делу о клевете на ветерана

Оппозиционер Алексей Навальный вызван на допрос в Следственный комитет по делу о клевете.
Интерфакс 10:26
93
Общество

Шеф-редактор «МБХ Медиа» уволился после обвинений в домогательствах

Московский Комсомолец 03:20
43
Происшествия

В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском 10:13
15
Происшествия

Экс-совладелец «Росгосстраха» Хачатуров осужден на 8 лет колонии

Экс-совладелец "Росгосстраха" Сергей Хачатуров получил 8 лет колонии по делу о мошенничестве, растрате, присвоении и легализации преступных доходов.
Российская газета 11:00
16
Армия и оружие

Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии

Газета.Ru 07:16
900
Шоу-бизнес

Ургант опубликовал фотографии дочерей

Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО вчера в 04:39
23
Происшествия

В Саратовской области ураганом повалены деревья и перевернуты машины

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жителей Саратовской области 14 июля об усилении ветра до 20 м/с, ливне и граде предупреждали в региональном МЧС.
REGNUM 07:59
10
Шоу-бизнес

Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»

Ольга Бузова впервые появилась на «Доме-2» в качестве участницы в 2004-м году. На тот момент ей было восемнадцать лет.
CT news 09:20
18
Общество

Жители России смогут получить новую выплату

По словам председателя центра правовой помощи «Дело жизни» Ивана Соловьева, в некоторых регионах России жители смогут получить новые выплаты за долгий брак.
Главный региональный 08:00
68
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
1,5K
Происшествия

МВД проверит сообщения о массовой драке на стройке в Москве

Днем 14 июля телеканал РЕН ТВ сообщил, что на строительной площадке на Балаклавском проспекте произошла массовая драка с участием строителей.
РБК 09:47
22
Политика

Медведев не исключил второй и третьей волн коронавируса

Как отмечала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, говоря о вероятности второй волны COVID-19 в стране, никто не может дать прогноз, потому что на это влияет очень много факторов.
RT на русском 08:40
27
Общество

Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ

"Средний тестовый балл [на ЕГЭ по географии] увеличился на 2,9. Доля участников, набравших 81-100 баллов, у нас увеличилась на 4,3%. 107 человек написали на сто баллов, доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог, уменьшилась на 1,16% по сравнению с прошлым годом, составляет почти 5%", - сказал Музаев.
ТАСС 06:29
31
Общество

«Аэрофлот» предложил способ снизить цены на билеты на 30%

Компания «Аэрофлот» станет премиальной и займется только дальнемагистральными рейсами, ее остальные направления заберет себе лоукостер «Победа», что позволит снизить цены на билеты в экономклассе на 30%.
РБК 10:18
35
Армия и оружие

СМИ: Украина применила против С-400 в Крыму неизвестное оружие

Ряд СМИ опубликовали материал о том, что Вооруженные силы Украины попытались воздействовать на работу российских средств ПВО в Крыму.
Военное дело 05:13
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Фигурное катание

Адоньев рассказал, как Тутберидзе просила Щербакову уйти из группы

Metaratings 07:02
Экономика

Индекс промпроизводства в Татарстане увеличился на 0,2%

По итогам января-мая 2020 года индекс промышленного производства в России составил 97,6%. Больше всего показатель увеличился в Тюменской (129,8%) и Тульской (124,1%) областях.
TatCenter вчера в 03:24
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