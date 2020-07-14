Политика
Вести.RuЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии
В Белоруссии ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты бывшему банкиру Виктору Бабарико, передает "Интерфакс".
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В декларации не отражены находящиеся в его фактической собственности и пользовании материальные средства и недвижимое имущество, а также доходы от деятельности ряда подконтрольных ему белорусских коммерческих структур.
— Лидия Ермошина, белорусский политикВзгляд.ру 05:55
с чего всё началось
Центризбирком Беларуси отказался зарегистрировать кандидатом на августовские президентские выборы арестованного в июне экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, сообщает «Еврорадио»; трансляция заседания ведется на сайте комиссии.Новая газета05:36
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 11:13, Ашберн
Происшествия
В Крыму суд вынес приговор владельцу парка львов «Тайган»
Белогорск, Крым, 14 июля 2020, 15:34 — REGNUM Приговор в отношении владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова вынес Белогорский районный суд Республики Крым 14 июля Зубков признан виновным в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
REGNUM 08:34
Здоровье
245 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки
За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 245 случаев коронавируса.
Уральский меридиан 02:57
Общество
Прокуратура запросила условные сроки для 4 участников «Нового величия»
Прокурор на прениях сторон в Люблинском суде Москвы попросил приговорить троих фигурантов дела организации «Новое величие» к лишению свободы на сроки до 7,5 лет, четверым он предложил назначить условное наказание, передает ТАСС.
РБК 10:32
Спорт
Российский борец Махов признан чемпионом Олимпиады-2012
Москва, 14 июля 2020, 12:55 — REGNUM Чемпионом летних Олимпийских игр 2012 года признан российский борец Билял Махов.
REGNUM 05:55
Происшествия
В Краснодаре пассажиров утонувшего трамвая эвакуировали на лодке
Пассажиров трамвая, почти наполовину угодившего под воду из-за мощного ливня в центре Краснодара, пришлось эвакуировать на надувной лодке.
Российская газета 10:58
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости вчера в 11:59
Политика
Госдума поддержала законопроект о защите территориальной целостности
Согласно законопроекту, к экстремизму предлагается приравнять нарушение территориальной целостности России, отчуждение части ее территории, а также призывы к таким действиям.
РБК 09:01
Шоу-бизнес
Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке
Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь).
CT news вчера в 18:24
Общество
Сафронов не признает вину по делу о государственной измене
Задержанный бывший журналист и сотрудник Роскосмоса Иван Сафронов не признал вину на допросе по делу о государственной измене.
NewInform вчера в 10:30
Шоу-бизнес
Вдову актера Проскурина выселили из московской квартиры
Еще не миновало и пары недель с трагедии, а его Вдова Ирина Хонда вынуждена покинуть квартиру, в которой она с мужем прожила в любви и согласии 10 лет.
Gazeta.SPb 12 июля в 14:49
Футбол
Валерия Карпина обвинили в нанесении деловой репутации РПЛ
Главному тренеру ФК «Ростов» Валерию Карпину грозит серьезное наказание за его высказывание о ситуации в Российской футбольной премьер-лиге.
Блокнот Ростов-на-Дону 10:01
Политика
Суд в Нью-Йорке разрешил племяннице Трампа рассказывать о своей книге
Суд американского города Покипси (штат Нью-Йорк) разрешил племяннице президента США Дональда Трампа Мэри Трамп давать интервью или обсуждать свою книгу, публикация которой запланирована на 14 июля.
Известия вчера в 22:33
Авто
В России запретят ремонтировать машины восстановленными запчастями
В России запретят использовать для ремонта автомобилей бывшие в употреблении и восстановленные запчасти, стоимость которых гораздо ниже новых.
Известия 11:04
Общество
Навального вызвали на допрос в СК по делу о клевете на ветерана
Оппозиционер Алексей Навальный вызван на допрос в Следственный комитет по делу о клевете.
Интерфакс 10:26
Общество
Шеф-редактор «МБХ Медиа» уволился после обвинений в домогательствах
Московский Комсомолец 03:20
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском 10:13
Происшествия
Экс-совладелец «Росгосстраха» Хачатуров осужден на 8 лет колонии
Экс-совладелец "Росгосстраха" Сергей Хачатуров получил 8 лет колонии по делу о мошенничестве, растрате, присвоении и легализации преступных доходов.
Российская газета 11:00
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фотографии дочерей
Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО вчера в 04:39
Происшествия
В Саратовской области ураганом повалены деревья и перевернуты машины
Ранее ИА REGNUM сообщало, что жителей Саратовской области 14 июля об усилении ветра до 20 м/с, ливне и граде предупреждали в региональном МЧС.
REGNUM 07:59
Шоу-бизнес
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»
Ольга Бузова впервые появилась на «Доме-2» в качестве участницы в 2004-м году. На тот момент ей было восемнадцать лет.
CT news 09:20
Общество
Жители России смогут получить новую выплату
По словам председателя центра правовой помощи «Дело жизни» Ивана Соловьева, в некоторых регионах России жители смогут получить новые выплаты за долгий брак.
Главный региональный 08:00
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
Происшествия
МВД проверит сообщения о массовой драке на стройке в Москве
Днем 14 июля телеканал РЕН ТВ сообщил, что на строительной площадке на Балаклавском проспекте произошла массовая драка с участием строителей.
РБК 09:47
Политика
Медведев не исключил второй и третьей волн коронавируса
Как отмечала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, говоря о вероятности второй волны COVID-19 в стране, никто не может дать прогноз, потому что на это влияет очень много факторов.
RT на русском 08:40
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
"Средний тестовый балл [на ЕГЭ по географии] увеличился на 2,9. Доля участников, набравших 81-100 баллов, у нас увеличилась на 4,3%. 107 человек написали на сто баллов, доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог, уменьшилась на 1,16% по сравнению с прошлым годом, составляет почти 5%", - сказал Музаев.
ТАСС 06:29
Общество
«Аэрофлот» предложил способ снизить цены на билеты на 30%
Компания «Аэрофлот» станет премиальной и займется только дальнемагистральными рейсами, ее остальные направления заберет себе лоукостер «Победа», что позволит снизить цены на билеты в экономклассе на 30%.
РБК 10:18
Армия и оружие
СМИ: Украина применила против С-400 в Крыму неизвестное оружие
Ряд СМИ опубликовали материал о том, что Вооруженные силы Украины попытались воздействовать на работу российских средств ПВО в Крыму.
Военное дело 05:13
Экономика
Индекс промпроизводства в Татарстане увеличился на 0,2%
По итогам января-мая 2020 года индекс промышленного производства в России составил 97,6%. Больше всего показатель увеличился в Тюменской (129,8%) и Тульской (124,1%) областях.
TatCenter вчера в 03:24