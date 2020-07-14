с чего всё началось

В декларации не отражены находящиеся в его фактической собственности и пользовании материальные средства и недвижимое имущество, а также доходы от деятельности ряда подконтрольных ему белорусских коммерческих структур.

В Белоруссии ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты бывшему банкиру Виктору Бабарико, передает "Интерфакс".

ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии

Происшествия В Крыму суд вынес приговор владельцу парка львов «Тайган» Белогорск, Крым, 14 июля 2020, 15:34 — REGNUM Приговор в отношении владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова вынес Белогорский районный суд Республики Крым 14 июля Зубков признан виновным в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 7

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Спорт Российский борец Махов признан чемпионом Олимпиады-2012 Москва, 14 июля 2020, 12:55 — REGNUM Чемпионом летних Олимпийских игр 2012 года признан российский борец Билял Махов.

Происшествия В Краснодаре пассажиров утонувшего трамвая эвакуировали на лодке Пассажиров трамвая, почти наполовину угодившего под воду из-за мощного ливня в центре Краснодара, пришлось эвакуировать на надувной лодке.

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