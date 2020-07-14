Политика

Вести.RuВести.RuЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии

В Белоруссии ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты бывшему банкиру Виктору Бабарико, передает "Интерфакс".
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Лидия Ермошина
В декларации не отражены находящиеся в его фактической собственности и пользовании материальные средства и недвижимое имущество, а также доходы от деятельности ряда подконтрольных ему белорусских коммерческих структур.
— Лидия Ермошина, белорусский политикВзгляд.ру 05:55

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