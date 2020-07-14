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В Белоруссии ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты бывшему банкиру Виктору Бабарико, передает "Интерфакс".

ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии

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