Политика
Вести.RuЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии
В Белоруссии ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты бывшему банкиру Виктору Бабарико, передает "Интерфакс".
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В декларации не отражены находящиеся в его фактической собственности и пользовании материальные средства и недвижимое имущество, а также доходы от деятельности ряда подконтрольных ему белорусских коммерческих структур.
— Лидия Ермошина, белорусский политикВзгляд.ру 05:55
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 14:18, Ашберн
Армия и оружие
СРОЧНО: Стало известно, кто атаковал колонну армий России и Турции — кадры нападения
Как ранее сообщала «Русская Весна» со ссылкой на военный источник, утром в понедельник, 14 июля, террористы подорвали фугасом совместную военную колонну армий России и Турции.
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На развод с мужем после 10 лет брака подала Ирена Понарошку
Супруги прожили вместе 10 лет, в браке у них появилось двое детей - 1,5 и 9 лет.
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Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 08:51
Здоровье
Вспышку пневмонии в Казахстане изучат эксперты ВОЗ
В Казахстан прибудет группа экспертов Всемирной организации здравоохранения с целью изучения причин роста числа заболевших пневмонией.
Соловей.Инфо 04:51
Общество
В Госдуму внесли законопроект о запрете браков для тех, кто сменил пол
В Государственную думу внесен законопроект, запрещающий не только вступать в брак лицам одного пола, но и тем, которые ранее сменили пол, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:03
Происшествия
В Краснодаре пассажиров утонувшего трамвая эвакуировали на лодке
Пассажиров трамвая, почти наполовину угодившего под воду из-за мощного ливня в центре Краснодара, пришлось эвакуировать на надувной лодке.
Российская газета 10:58
Политика
Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время.
РБК 12:39
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:38
Хоккей
Один из лучших бомбардиров КХЛ продолжит карьеру в «Ак Барсе»
В КХЛ Доус защищал цвета "Барыса" (2011-2018) и "Автомобилиста" (2018-2020), сообщает официальный сайт "Ак Барса".
Вести.Ru 10:19
Футбол
«Челси» – «Норвич»: лондонцы очков не потеряют
Во вторник 14 июля стартует очередной тур Премьер-лиги, который откроется матчем «Челси» - «Норвича» - наши эксперты подготовили прогноз на этот поединок.
Все про Спорт ру вчера в 14:10
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском вчера в 21:36
Общество
ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату
В ПФР опровергают информацию растиражированную российскими СМИ о единовременной денежной компенсации пенсионерам 1953-1967 годов рождения.
Evo-rus.com 13:19
Происшествия
Полиция начала расследование в отношении сына Криштиану Роналду
Полиция португальского острова Мадейра начала расследование в отношении 10-летнего сына форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Lenta.ru 02:38
Автоспорт
Феттель может сменить «Феррари» на «Рейсинг Пойнт» уже в сезоне-2020
Немецкий пилот «Феррари», четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель может по ходу сезона сменить команду и перейти в «Рейсинг Пойнт».
Нева Спорт 13:12
Армия и оружие
Опубликовано видео инцидента между военным США и офицером САА
В сети был опубликован видеоролик очередной попытки проезда американского патруля через блокпост сирийских войск в сельской местности Тель-Тамр.
Военное дело 06:33
Общество
Журналист «Дождя» Лобков извинился после обвинений в домогательствах
Журналист «Дождя» Павел Лобков ответил на обвинения в домогательствах, заявив, что не заметил прихода «новой этики с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности».
РБК 08:17
Политика
Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%
Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации окладов федеральных государственных служащих на 3% с 1 октября.
Известия вчера в 13:31
Армия и оружие
В Минобороны назвали число излечившихся от коронавируса военных
Более 7,7 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, в том числе за сутки выздоровели 92 человека.
News.ru 14:00
Армия и оружие
Трое солдат ВСУ погибли при подрыве на мине под Горловкой
Представительство Донецкой Народной Республики сообщило, что трое украинских военнослужащих погибли при подрыве на минном поле под Горловкой.
iReactor 12:30
Наука
CO2 в атмосфере Земли приближается к уровням 15 млн лет назад
Британские исследователи, работающие в Университете Саутгемптона, нашли на дне Карибского моря крохотных ископаемых и при помощи анализа выявили, каков в них уровень бора.
Evo-rus.com вчера в 01:40
Политика
Суд в Нью-Йорке разрешил племяннице Трампа рассказывать о своей книге
Суд американского города Покипси (штат Нью-Йорк) разрешил племяннице президента США Дональда Трампа Мэри Трамп давать интервью или обсуждать свою книгу, публикация которой запланирована на 14 июля.
Известия вчера в 22:33
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
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Володин уточнил возможные последствия призывов вернуть Крым Украине
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил иностранных политиков, что их призывы "вернуть" Крым могут обернуться экстрадицией в Россию и уголовным наказанием до 10 лет лишения свободы.
Газета.Ru 11:28
Общество
В Чечне запретили въезд туристам из-за коронавируса
Оперштаб по коронавирусу в Чечне временно запретил въезд в республику туристам из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил начальник УГИБДД по Чечне Идрис Черхигов.
Коммерсантъ 13:10
Технологии
Авторы Until Dawn делают эксклюзив для Google, а на Stadia выходят Sekiro и HITMAN
Игромания.ру 13:24
Технологии
Spotify объявил о запуске музыкального сервиса в России
Музыкальный стриминговый сервис Spotify запустится на территории России, пользователям будут доступны как бесплатная версия сервиса, так и подписки Spotify Premium, сообщили в компании.
Ведомости 13:00
Авто
Эксперты назвали самый дорогой в эксплуатации бюджетный седан
Volkswagen Polo назван самым дорогим в эксплуатации бюджетным седаном.
МонаВиста 14:02
Путешествия
АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53