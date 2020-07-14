Политика
РИА НовостиЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Заявки на регистрацию кандидатами подали семь человек, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.
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В декларации не отражены находящиеся в его фактической собственности и пользовании материальные средства и недвижимое имущество, а также доходы от деятельности ряда подконтрольных ему белорусских коммерческих структур.
— Лидия Ермошина, белорусский политикВзгляд.ру 05:55
с чего всё началось
Центризбирком Беларуси отказался зарегистрировать кандидатом на августовские президентские выборы арестованного в июне экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, сообщает «Еврорадио»; трансляция заседания ведется на сайте комиссии.Новая газета05:36
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Футбол
Семин призвал Кикнадзе уйти из «Локомотива» и «вообще из футбола»
После Вашего недопустимого и оскорбительного жеста в адрес болельщика ”Локомотива”, факт которого Вы публично признали, Вы должны уйти с поста генерального директора клуба и вообще из футбола.
РИА Новости 05:16
Политика
Песков заявил, что Путин решит насчет врио главы Хабаровского края
Вопрос о назначении временно исполняющего обязанности главы Хабаровского края находится в компетенции президента, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец 06:23
Путешествия
В АТОР назвали готовые принимать российских туристов страны
Восемь стран официально объявили, что готовы принимать российских туристов на определённых условиях, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
RT на русском 05:55
Наука
Сибирь сделала шаг к сильному искусственному интеллекту
Подражающий природе аппарат открывает широкие возможности для развития искусственного интеллекта.
Столица С 11 июля в 14:57
Футбол
Агенты требовали от ЦСКА почти миллион евро за трансфер Гайча
«Сан-Лоренсо» намерен продать игрока за минимум девять миллионов евро, при это агенты требовали десять процентов от сделки 900 тысяч евро.
ODDS.ru 03:04
Кино
Опубликован трейлер пятого сезона сериала «Люцифер»
На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали трейлер пятого сезона сериала "Люцифер" с Томом Эллисом в главной роли.
РИА Новости вчера в 16:32
Армия и оружие
В Баку заявили о гибели двух офицеров в результате обстрела ВС Армении
Известия 06:02
Общество
Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах
Шеф-редактор "МБХ Медиа" Сергей Простаков заявил, что увольняется с поста после того, как его обвинили в домогательствах.
Газета.Ru 04:12
Общество
Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля»
В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».
РБК 03:42
Культура
Стас Михайлов вышел под дождь и обнялся с Лукашенко
Во время своего последнего концерта Стас Михайлов вышел под дождь, чтобы пожать руку президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Экономика сегодня 12 июля в 12:26
Политика
Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине
Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес.
РБК 06:37
Общество
В Минпросвещения заявили, что к дистанционной работе готовы 25% школ
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что 25% школ готовы к качественному дистанционному образованию, остальные нуждаются в поддержке.
РИА Новости 05:47
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости вчера в 19:46
Политика
Песков прокомментировал сообщения о действиях Путина с его ручкой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, стоит ли россиянам обращать внимание и анализировать действия главы государства Владимира Путина с его ручкой, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:01
Политика
Трутнев прибыл в Хабаровский край в связи с протестами
Заместитель главы правительства и полномочный представитель России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев 12 июля прибыл в Хабаровск с неофициальным визитом, сообщают источники газеты «Коммерсант».
Профиль вчера в 05:02
Происшествия
Аспирант убил и расчленил профессора ради 1,5 миллиона рублей
Аспирант с другом расчленили тело и в несколько заходов перенесли его в съемную квартиру, где на балконе и устроили могильник: части рассовали по контейнерам и залили смесью хлорки и соляной кислоты.
Вести.Ru 01:31
Спорт
Российский борец Махов объявлен победителем Олимпиады-2012
Российский борец-тяжеловес вольного стиля Билял Махов, завоевавший бронзовую награду на Олимпийских играх в Лондоне, объявлен олимпийским чемпионом, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.
News.ru 03:50
Наука
Бороться с раковыми клетками могут жирные кислоты, заявили ученые
В ходе экспериментов с червями исследователи выяснили, что столовые и зародышевые клетки погибают при взаимодействии с одной из жирных кислот.
Faktom вчера в 01:51
Экономика
Состояние Потанина сократилось на $3,6 млрд из-за аварий «Норникеля»
Как отмечает Forbes, за 4 июня состояние Потанина, которому принадлежит 34% «Норникеля», сократилось на $1,5 млрд, акции компании упали до 19 738 руб. за штуку.
РБК вчера в 20:47
Армия и оружие
СМИ: Украина применила против С-400 в Крыму неизвестное оружие
Ряд СМИ опубликовали материал о том, что Вооруженные силы Украины попытались воздействовать на работу российских средств ПВО в Крыму.
Военное дело 05:13
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
Происшествия
Дмитрий Азаров прибыл на место пожара в Самаре
Самара, 14 июля 2020, 12:57 — REGNUM На место пожара в производственном здании в Самаре прибыл губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
REGNUM 05:57
Общество
Собчак использовала в рекламе кадры своего задержания на протесте
Телеведущая Ксения Собчак использовала в рекламе супермаркета «Перекресток» реальные кадры своего задержания полицией на акции в поддержку Ивана Сафронова.
URA.Ru 03:51
Общество
СМИ узнали о подставном лице руководства Чечни
Руководство Чечни через бизнесмена и дипломата Павла Кротова оформляли бизнес и недвижимость на сотни миллионов долларов.
Компания 04:25
Авто
«АвтоВАЗ» отзывает 122 автомобиля Lada Granta из-за дефекта
Тарантас Ньюс 02:58
Общество
В Монголии 15-летний подросток умер от бубонной чумы
Известно, что за несколько дней до смерти подросток съел мясо тарбагана, этот монгольский сурок считается основным переносчиком чумы Результаты проведенных анализов подтвердили то, что причиной смерти подростка стала бубонная чума.
RuNews24.ru 03:46
Политика
В Кремле прокомментировали заявления Анкары о сохранении Святой Софии
Эрдоган в ходе телефонного разговора 13 июля дал президенту России Владимиру Путину пояснения по решению о статусе Святой Софии, отметив, что будут гарантированы доступ для всех желающих к этому памятнику культуры и сохранность христианских святынь.
РИА Новости 06:29
Армия и оружие
Замглавы Минобороны Казахстана умер от коронавируса
Заместитель министра обороны Казахстана Бакыт Курманбаев умер на 50-м году жизни от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:04