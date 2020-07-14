с чего всё началось

В декларации не отражены находящиеся в его фактической собственности и пользовании материальные средства и недвижимое имущество, а также доходы от деятельности ряда подконтрольных ему белорусских коммерческих структур.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Заявки на регистрацию кандидатами подали семь человек, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии

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