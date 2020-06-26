На голосование в первый день пришло более 900 тыс. человек Центризбирком опубликовал данные по явке на голосовании по поправкам в Конституцию России. В УрФО больше всего участников плебисцита насчитали в Челябинской области.

ЦИК озвучила явку на голосовании по Конституции в регионах УрФО

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Политика Коломойский потребовал возбуждения дела против Порошенко Бизнесмен Игорь Коломойский написал заявление на имя генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, в котором требует возбудить уголовное дело против экс-президента Украины Петра Порошенко по части 1 статьи 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием), — цитирует его РИА Новости. 1

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