Общество
Правда УрФОЦИК озвучила явку на голосовании по Конституции в регионах УрФО
На голосование в первый день пришло более 900 тыс. человек Центризбирком опубликовал данные по явке на голосовании по поправкам в Конституцию России. В УрФО больше всего участников плебисцита насчитали в Челябинской области.
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Озвучены первые итоги явки на голосование по Конституции в УрФО. Аутсайдером стал неожиданный регион
УралПолит.Ruвчера в 09:07
Почти 780 тыс. уральцев уже приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ
Интерфакс - Россиявчера в 09:52
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