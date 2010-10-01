Общество
РБКЦИК озвучила явку на голосовании по поправкам в Конституцию
В электронном голосовании, доступном в Москве и Нижегородской области, уже поучаствовали более 830 тыс. человек, явка составила 71,5%. Среди проголосовавших по поправкам на избирательных участках глава ЦИК Элла Памфилова и министр обороны Сергей Шойгу.
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Почти 780 тыс. уральцев уже приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ
Интерфакс - Россиявчера в 09:52
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Потерявшая туфлю участница парада в Калининграде получила медаль
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Российская нефть Urals рекордно подорожала к эталонной марке Brent
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