Общество

РБКРБКЦИК озвучила явку на голосовании по поправкам в Конституцию

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В электронном голосовании, доступном в Москве и Нижегородской области, уже поучаствовали более 830 тыс. человек, явка составила 71,5%. Среди проголосовавших по поправкам на избирательных участках глава ЦИК Элла Памфилова и министр обороны Сергей Шойгу.
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