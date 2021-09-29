Центризбирком на заседании в среду зарегистрировал 153 победителя выборов по партийным спискам депутатами Госдумы восьмого созыва, а также распределил мандаты тех, кто прошел в Думу по спискам, но принял решение не идти в парламент.
Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу, возглавлявшие общефедеральную часть списка "Единой России", подали заявления в Центризбирком об отказе от мандатов депутатов Госдумы восьмого созыва.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал чушью заявления, что президент России Владимир Путин якобы намеренно кашлял в ходе встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом в 2019 году в Осаке.
Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил «Ъ» и подтвердили несколько источников в правительстве, что мораторий на депортацию нелегальных мигрантов из России может быть продлен после 30 сентября.