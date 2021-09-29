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ЦИК передал другим зарегистрированным кандидатам 66 вакантных мандатов «Единой России»

В списках кандидатов "Единой России", чьи мандаты считались вакантными, указаны в том числе Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Денис Проценко, Елена Шмелева, следует из данных ЦИК.
РИА Новости
Центризбирком на заседании в среду зарегистрировал 153 победителя выборов по партийным спискам депутатами Госдумы восьмого созыва, а также распределил мандаты тех, кто прошел в Думу по спискам, но принял решение не идти в парламент.
ТАСС
Все четверо наряду с детским омбудсменом Анной Кузнецовой входили в первую пятерку федерального списка «Единой России».
РБК
Имя сопредседателя партии "Справедливая Россия - За правду" Захара Прилепина было в числе тех, кто не отказался от мандата депутата Госдумы восьмого созыва.
ТАСС

С чего всё началось

Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко отказались от думских мандатов
Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу, возглавлявшие общефедеральную часть списка "Единой России", подали заявления в Центризбирком об отказе от мандатов депутатов Госдумы восьмого созыва.
ТАСС05:27

Подробнее о событии

Лавров и Шойгу отказались от депутатских мандатов
РБК06:50
Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко отказались от думских мандатов «Единой России»
Известия06:35
Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко отказались от думских мандатов
ТАСС05:27
ЦИК передал другим зарегистрированным кандидатам 66 вакантных мандатов «Единой России»
РИА Новости06:24
Лавров, Шойгу, Проценко и Шмелева отказались от мандатов депутатов Госдумы
Газета.Ru05:22
Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко и Елена Шмелева не пойдут в Госдуму
Эхо Москвы06:33
60 представителей «Единой России» отказались от своих мандатов
Octagon.Mediaвчера в 16:08

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