Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают опубликованные Международным консорциумом журналистов-расследователей сведения о «богатствах ближайшего окружения Путина» набором безосновательных утверждений.
Заслуженный пенсионер МВД, полковник в отставке вместе с семьей — женой и двумя дочерями — попал в драку с хулиганами рядом с Нескучным садом в Москве, конфликт закончился переломом челюсти и стрельбой.
«Из-за действий президента Зеленского Украина фигурирует в мире как государство, лидер которого причастен к глобальной коррупции, к отмыванию украденных в Украине денег совместно со своим бизнес-партнером Коломойским», — сказал Порошенко.