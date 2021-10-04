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ЦИК передаст Владимиру Машкову думский мандат директора Театра наций

Центризбирком России планирует передать мандат депутата Госдумы от партии «Единая Россия» худруку Московского театра Олега Табакова, актеру Владимиру Машкову.
Коммерсантъ
Также вакантные мандаты единороссов получили сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева, депутаты Госдумы седьмого созыва Дмитрий Вяткин и Владимир Гутенев.
ТАСС
Машков входил в список партии на выборах в Госдуму от Москвы.
Газета.Ru
Всего по итогам выборов единороссы получили в нижней палате 126 мандатов по списку и 198 - по одномандатным округам.
ТАСС

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ЦИК передаст Владимиру Машкову думский мандат директора Театра наций
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