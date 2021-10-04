Полковник в отставке открыл огонь по хулиганам, которые напали на его семью

Заслуженный пенсионер МВД, полковник в отставке вместе с семьей — женой и двумя дочерями — попал в драку с хулиганами рядом с Нескучным садом в Москве, конфликт закончился переломом челюсти и стрельбой.