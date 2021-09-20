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ЦИК планирует утвердить итоги выборов в Госдуму 24 сентября

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что комиссия планирует в ближайшую пятницу утвердить итоги выборов депутатов Госдумы.
ТАСС
Также в понедельник сообщалось, что по результатам обработки 99% протоколов партия «Единая Россия» лидирует в 199 одномандатных округах, набрав 49,82%.
Известия
Также пятипроцентный барьер удалось преодолеть партиям "Справедливая Россия — За правду" (7,42%) и "Новые люди" (5,35%).
РИА Новости
Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.
ТАСС

С чего всё началось

ЦИК планирует утвердить итоги выборов в Госдуму 24 сентября
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что комиссия планирует в ближайшую пятницу утвердить итоги выборов депутатов Госдумы.
ТАСС08:23

Подробнее о событии

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