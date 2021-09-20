ТАССЦИК планирует утвердить итоги выборов в Госдуму 24 сентябряПредседатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что комиссия планирует в ближайшую пятницу утвердить итоги выборов депутатов Госдумы.ТАССТакже в понедельник сообщалось, что по результатам обработки 99% протоколов партия «Единая Россия» лидирует в 199 одномандатных округах, набрав 49,82%.ИзвестияТакже пятипроцентный барьер удалось преодолеть партиям "Справедливая Россия — За правду" (7,42%) и "Новые люди" (5,35%).РИА НовостиВыборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.ТАССЧитать далееСвернутьГородовойГородовойДума ТВИнфо24Слово и ДелоИА Красная ВеснаSputnik АзербайджанНародные новостиПолитика СегодняПолитРоссияРЕН ТВLife.ruПолитическая ЭкспертизаNewInformФАНТелеканал 360°Экономика сегодняНТВForbesВечерняя МоскваС чего всё началосьЦИК планирует утвердить итоги выборов в Госдуму 24 сентябряПредседатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что комиссия планирует в ближайшую пятницу утвердить итоги выборов депутатов Госдумы.ТАСС08:23Подробнее о событииОкончательные итоги выборов в Госдуму РФ ожидаются 24 сентября 2021Комсомольская правда08:48Памфилова: окончательные итоги голосования могут подвести 24 сентябряNews.ru08:43ЦИК планирует утвердить итоги выборов в Госдуму 24 сентябряТАСС08:23Памфилова заявила, что итоги выборов подведут только в пятницуЭхо Москвы09:31Глава ЦИК Памфилова: окончательные итоги выборов в Госдуму будут подведены 24 сентябряLenta.ru08:31Памфилова: ЦИК планирует в пятницу утвердить итоги выборовРЕН ТВ08:23Памфилова: окончательные итоги выборов в Госдуму ЦИК подведет 24 сентябряФАН08:31Показать ещёОценить341Поделиться