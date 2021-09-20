ТАССЦИК планирует утвердить итоги выборов в Госдуму 24 сентябряПредседатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что комиссия планирует в ближайшую пятницу утвердить итоги выборов депутатов Госдумы.ТАССНедействительными были названы 25 830 бюллетеней на 107 участках в 35 регионах.ИзвестияВ парламент проходят пять партий: «Единая Россия» (49,79%), КПРФ (19,04%), ЛДПР (7,48%), «Справедливая Россия -- за правду» (7,41%) и «Новые люди» (5,36%).КоммерсантъГосдума избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.РИА НовостиЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВМой БрянскМоя Москва.онлайнЦентральная Служба НовостейМИР 24ГородовойДума ТВИзвестияЦарьградНовые ИзвестияСлово и ДелоИнфо24Политика СегодняИА Красная ВеснаSputnik АзербайджанLife.ruКапитал страныНовый ДеньiReactorРЕН ТВГазета.RuЭкономика сегодняПолитРоссияПолитическая ЭкспертизаREGNUMNewInformТелеканал 360°Подробнее о событииГлава ЦИК Памфилова: явка на выборах в Госдуму по всей России составила 51,68 процентаИзвестия11:41ЦИК планирует утвердить итоги выборов в Госдуму 24 сентябряТАСС08:23Памфилова заявила, что выборы в России состоялисьГазета.Ru08:10Памфилова объявила выборы состоявшимисяКоммерсантъ08:06Глава ЦИК Памфилова: итоги голосования подведут в пятницуРИА Новости08:46Памфилова заявила, что итоги выборов подведут только в пятницуЭхо Москвы09:31Памфилова: ЦИК планирует в пятницу утвердить итоги выборовРЕН ТВ08:23Показать ещёОценить348Поделиться