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ЦИК планирует утвердить итоги выборов в Госдуму 24 сентября

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что комиссия планирует в ближайшую пятницу утвердить итоги выборов депутатов Госдумы.
ТАСС
Недействительными были названы 25 830 бюллетеней на 107 участках в 35 регионах.
Известия
В парламент проходят пять партий: «Единая Россия» (49,79%), КПРФ (19,04%), ЛДПР (7,48%), «Справедливая Россия -- за правду» (7,41%) и «Новые люди» (5,36%).
Коммерсантъ
Госдума избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
РИА Новости

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