ЦИК поддержал порядок досрочного голосования в течение двух дней на выборах в сентябре 2020 года. Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что предлагается провести досрочное голосование в течение двух предшествующих дней перед единым днем голосования 13 сентября, 11 и 12 сентября.

ЦИК поддержал порядок досрочного голосования на выборах в сентябре

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