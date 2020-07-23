Политика
РИА НовостиЦИК поддержал порядок досрочного голосования на выборах в сентябре
ЦИК поддержал порядок досрочного голосования в течение двух дней на выборах в сентябре 2020 года. Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что предлагается провести досрочное голосование в течение двух предшествующих дней перед единым днем голосования 13 сентября, 11 и 12 сентября.
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ЦИК РФ завтра утвердит порядок досрочного голосования на выборах 13 сентября
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ЦИК 24 июля планирует утвердить порядок досрочного голосования на выборах в сентябре
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Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
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Центризбирком предлагает провести выборы в сентябре в течение трех дней — 11, 12 и 13 сентября, сообщила председатель ЦИКа Элла Памфилова.
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