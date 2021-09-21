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ЦИК подсчитала 100% протоколов на выборах в Госдуму

ЦИК подсчитал 100% протоколов на выборах в Госдуму.
Вести ФМ
Голоса распределились следующим образом: «Единая Россия» — 49,82%, КПРФ — 18,93%, ЛДПР — 7,55%, «Справедливая Россия — За правду» — 7,46%, «Новые люди» — 5,32%.
РБК
Остальные партии не набрали необходимые 5% для прохода в Думу.
Говорит Москва
Явка на выборах составила 51,6%. Окончательные итоги ЦИК утвердит в пятницу.
Вести ФМ

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