Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) считает, что Россия не предоставила достаточных доказательств о непричастности к смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в Великобритании и должна выплатить более €100 тыс. компенсации его супруге Марии Картер.
По словам одного из авторов исследования профессора Джеймса Кеннетта из Калифорнийского университета, который работал совместно с исследователями Университета Тринити, имеются свидетельства большого взрыва, произошедшего в районе города Телль-эль-Хаммам.