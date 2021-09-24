Среди кольчатых дождевых червей встречаются крупные виды, например, гигантский австралийский червь Megascolides australis может достигать трех метров в длину, а гигантский африканский червь Microchaetus rappi — 6,7 метра, но все они на два порядка меньше порождений фантазии Герберта.
В ходе переговоров с курдами, которых Анкара считает террористами и пытается вытеснить из Сирии, российская сторона пообещала приложить все усилия для создания автономии на территории страны и обеспечения безопасности.