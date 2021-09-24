Будьте в Плюсе

ЦИК подведет окончательные итоги выборов

С 17 по 19 сентября в России проходили выборы различных уровней.
Телеканал Санкт-Петербург
У КПРФ 57 мест, «Справедливая Россия - за правду» 27, ЛДПР – 21, партия «Новые люди» 13 мест.
Первый канал
Избирательные участки работали три дня с 8:00 до 20:00 по местному времени.
Телеканал Санкт-Петербург
По закону, после того, как Центризбирком объявит результаты, у депутатов есть пять дней, чтобы принять полномочия или отказаться.
Первый канал

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Новый состав Госдумы. Ставится окончательная точка
Царьград08:49
ЦИК подведет окончательные итоги выборов
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Кирово-Чепецкая городская избирательная комиссия подвела окончательные итоги выборов 17-19 сентября
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