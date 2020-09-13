Разрешения на массовые мероприятия введут в Забайкалье

По данным регионального Роспотребнадзора, за последние сутки рост заболеваемости составил 1,3%, а в среднем за неделю – около 1%. По предложению ведомства, организаторы массового мероприятия более 50 человек должны будут получать соответствующее разрешение у органов власти.