ЦИК подвела предварительные итоги выборов
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В целом серьезных нарушений в ходе выборов не было, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Согласно предварительным итогам, на довыборах депутата Госдумы в Курской области побеждает Алексей Золотарев («Единая Россия»), в Ярославской области — Андрей Коваленко («Единая Россия»).В источнике
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