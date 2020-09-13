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РБК
РБК

ЦИК подвела предварительные итоги выборов

В целом серьезных нарушений в ходе выборов не было, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Согласно предварительным итогам, на довыборах депутата Госдумы в Курской области побеждает Алексей Золотарев («Единая Россия»), в Ярославской области — Андрей Коваленко («Единая Россия»).В источнике
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