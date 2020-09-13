Шапша набирает 74% голосов на выборах губернатора
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Владислав Шапша набирает 74% голосов после подсчета 27,7% бюллетеней. Такая информация была обнародована в эфире телеканала "Россия 24" в 2:25.В источнике
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