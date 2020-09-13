Меньше чем за неделю на Камчатке от коронавируса погибло 15 человек

Всего за пять дней рост летальных исходов составил больше трети зарегистрированных ранее случаев. kamchatinfo.com, рост числа летальных случаев пришелся на трехдневное голосование за кандидатов в губернаторы При этом региональные чиновники отметили, что ситуация с коронавирусом находится под контролем, а второй волны инфекции на полуострове вообще может не быть.