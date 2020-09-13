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Калужские новости
Калужские новости

Шапша набирает 74% голосов на выборах губернатора

Владислав Шапша набирает 74% голосов после подсчета 27,7% бюллетеней. Такая информация была обнародована в эфире телеканала "Россия 24" в 2:25.В источнике
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Znak.com

ЦИК подвела предварительные итоги выборов губернаторов в 18 субъектах России

Znak.com19:54
Smolnarod.ru

В 18 регионах России выбирают губернаторов

Smolnarod.ruвчера в 03:29
Известия

Стали известны промежуточные данные подсчета голосов выборов глав регионов

Известиявчера в 16:18
Коммерсантъ

ЦИК опубликовал предварительные результаты губернаторских выборов

Коммерсантъвчера в 15:48
РЕН ТВ

Выборы глав регионов: данные подсчетов голосов

РЕН ТВвчера в 16:37
РБК

ЦИК подвела предварительные итоги выборов

РБКвчера в 15:00
URA.Ru

ЦИК опубликовал первые результаты выборов губернаторов. Лидеры голосования

URA.Ruвчера в 16:45

Врио главы Прикамья лидирует на выборах после обработки 10% протоколов

После обработки 10,23% протоколов избирательных комиссий в Пермском крае с 76,48% голосов лидирует врио главы региона Дмитрий Махонин, сообщается 13 сентября на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.
ИА Красная Веснавчера в 14:17
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Президент UFC отреагировал на задержание Макгрегора на Корсике

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал задержание во Франции экс-чемпиона промоушена Конора Макгрегора за обвинения в попытке сексуального насилия и непристойном поведении.
Известия20:26

МВД предложило ввести авансовый налог для мигрантов

МВД предложило ввести авансовый налог для иностранцев, приезжающих в Россию работать, об этом говорится в подготовленной ведомством концепции проекта нового федерального закона о вопросах миграции, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости00:03

Богомаз побеждает на выборах главы Брянской области с 71,7% голосов

Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз, выдвинутый от партии "Единая Россия", побеждает на выборах главы региона после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных онлайн-табло регионального избиркома.
ТАСС22:44
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Больше трети школьников пожаловались на депрессию из-за дистанционки

Помимо депрессивных и астенических проявлений авторы исследования предполагают более чем у трети (37,2%) обсессивно-фобические состояния, у 26,8% — синдром головных болей, у каждого второго учащегося (55,8%) — нарушения сна.
РБК00:00

Меньше чем за неделю на Камчатке от коронавируса погибло 15 человек

Всего за пять дней рост летальных исходов составил больше трети зарегистрированных ранее случаев. kamchatinfo.com, рост числа летальных случаев пришелся на трехдневное голосование за кандидатов в губернаторы При этом региональные чиновники отметили, что ситуация с коронавирусом находится под контролем, а второй волны инфекции на полуострове вообще может не быть.
Vostok.Today23:52

Турчак объявил о лидировании «Единой России» на всех уровнях выборов

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в воскресенье, 13 сентября, в ходе онлайн-встречи, посвященной подведению итогов голосования, заявил, что партия, по предварительным данным, лидирует на всех уровнях выборов.
Известия17:51
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