В двух случаях люди пожаловались на принуждение голосовать за определенный результат, добавила глава ЦИКа, не уточнив, за какой именно. Она выразила надежду, что «таких обращений больше не будет». Напомним, основной день голосования — 1 июля, он будет выходным.

ЦИК получил 113 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции

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