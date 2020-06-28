Общество
КоммерсантъЦИК получил 113 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции
В двух случаях люди пожаловались на принуждение голосовать за определенный результат, добавила глава ЦИКа, не уточнив, за какой именно. Она выразила надежду, что «таких обращений больше не будет». Напомним, основной день голосования — 1 июля, он будет выходным.
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Футбол
Капитан «Сельты» подверг критике Смолова за игру против «Барселоны»
Российская газета 08:15
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru 09:51
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Происшествия
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»
Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 08:00
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала свою новую квартиру за 120 миллионов рублей
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала подписчикам в своем Instagram-аккаунте новую квартиру за 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 06:17
Политика
Трамп назвал причину исключения России из G8
США в свое время настояли на выходе России из Группы восьми (G8), так как Москва имела фактические преимущества на внешнеполитической арене перед Вашингтоном, написал нынешний глава Белого Дома Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 14:37
Происшествия
Под Челябинском задержан гражданин, убивший хаски на глазах у хозяйки
REGNUM вчера в 10:03
Футбол
Талалаев назначен новым главным тренером «Крыльев Советов»
RT на русском 10:25
Общество
ЦИК: 28,46% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
За три дня голосования по поправкам в Конституцию России своим правом воспользовались 28,46% избирателей.
FlashNord 07:46
Футбол
Еськов назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Спартак»
Стало известно, кто будет назначен главным арбитром матча 25-го тура Российской премьер-лиги между московскими ЦСКА и «Спартаком».
RT на русском 14:36
Политика
Саакашвили: Россия опередила Украину в дерегуляции экономики
По дерегуляции экономики Россия ушла далеко-далеко вперёд Украины.
News.ru 14:33
Футбол
«Милан» победил «Рому» в матче чемпионата Италии
"Милан" на своем поле нанес поражение "Роме" в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу.
РИА Новости 13:23
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru вчера в 23:37
Политика
Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером
Президент России Владимир Путин объяснил, почему он никогда не полетит с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным в одном самолете.
Известия 08:11
Общество
Минтруд разъяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июня граждане смогли получить выплаты по 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
Известия 13:52
Общество
Праздник выпускников «Алые паруса» начался в онлайн-режиме
Санкт-Петербург, 27 июня 2020, 22:30 — REGNUM В Петербурге начался праздник выпускников 2020 года «Алые паруса».
REGNUM вчера в 15:30
Футбол
Гончаренко продолжит тренировать ЦСКА
Невские Новости 07:46
Игры
Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077
Изначально студия хотела презентовать видеоигру на конференции, но через некоторое время авторам проекта пришлось разделить релиз на несколько эпизодов.
Evo-rus.com 05:39
Общество
Доктор Мясников объяснил, как распознать опасные родинки
РИА Новости 03:00
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
Политика
Экс-президент Словакии Киска объявил об уходе из политики
Бывший президент Словакии, лидер входящей в парламент республики правоцентристской партии «За людей» Андрей Киска объявил об уходе из политики по состоянию здоровья.
РБК 13:54
Общество
В США число случаев заражения коронавирусом превысило 2,5 миллиона
Как сообщает ToDay News Ufa, в США заразилось коронавирусом уже более 2,47 человек.
ToDay News Ufa 08:12
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
РИА Новости вчера в 11:29
Общество
Малышева перечислила спасающие при коронавирусе лекарства
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева перечислила лекарства, которые спасли ее 87-летнюю мать при коронавирусе.
Lenta.ru 14:02
Кино
Первый трейлер мультфильма «Душа» от Pixar появился в Сети
Анимационные студии Pixar и Disney готовятся к выпуску мультфильма "Душа", трейлер которого уже появился на официальном YouTube-канале студии Pixar.
Народные новости 13:53
Политика
Forbes объяснил бессмысленность санкций против «Северного потока — 2»
Вашингтон в декабре ввел санкции против "Северного потока — 2" и потребовал от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство.
РИА Новости 14:07
Общество
На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ
Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
REGNUM вчера в 10:05
Политика
Путин заявил о противниках прямых выплат населению во время эпидемии
У программы прямых выплат населению во время кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, были противники.
РБК 25 июня в 16:56